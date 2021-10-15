تعیین فرمانده جدید نیروهای مشترک ائتلاف عربی اقرار به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک عضو شورای عالی سیاسی یمن به تعیین فرمانده جدید نیروهای مشترک عربی متجاوز به یمن که عربستان سرکردگی آنها را برعهده دارد واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، «محمدعلی الحوثی» در پیامی توئیتری نوشت: تغییر سیاست سودمند است اما تغییر فرماندهان فقط به معنای اثبات شکست می باشد. به خواست خدا در مقابل رزمندگان ملت یمن راه به جایی نخواهند برد.

گفتنی است که «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی شامگاه جمعه با ارتقای درجه سرلشکر «مطلق بن سالم بن مطلق الازیمع» به درجه سپهبدی وی را به عنوان فرمانده جدید نیروهای مشترک ائتلاف تحت سرکردگی عربستان تعیین کرد.

ملک سلمان همچنین در حکمی دیگر با برکناری «توفیق بن فوزان بن محمد الربیعه» وزیر بهداشت عربستان «فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل» را جایگزین وی کرد.

این در حالی است که ائتلاف سعودی شامگاه جمعه ادعا کرد که یک فروند پهپاد بمب گذاری شده نیروهای یمنی را که به سمت جنوب عربستان شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده است.