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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۸:۴۶

در اقدامی اعتراضی؛

هزاران نفر در السالوادور علیه سیاست های دولت به خیابان ها آمدند

هزاران نفر در السالوادور علیه سیاست های دولت به خیابان ها آمدند

برآورد می شود که حدود چهار هزار نفر از مردم السالوادور با نارضایتی از سیاست های ارزی و با متهم کردن رئیس جمهور این کشور به اقتدارگرایی، در پایتخت تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزاران نفر از مردم السالوادور در اعتراض به سیاست های «نایب بوکله» رئیس جمهور که به اقتدارگرایی متهم است؛ به خیابان های «سان سالوادور» پایتخت این کشور آمریکای لاتین آمدند.

برآورد می شود که حدود چهار هزار نفر در این اقدام اعتراضی مشارکت کرده اند. عمده انتقاد مردم از بابت اخراج قضات دیوان عالی، احتمال تلاش بوکله برای تمدید دوره زمامداری و گنجاندن ارز دیجیتال «بیت کوین» به عنوان یکی از پول های رسمی کشور است.

طی یک ماه گذشته، این دومین تظاهرات بزرگی است که برگزار می شود حال آنکه پذیرفتن بیت کوین به عنوان ارز رسمی کشور هم به برگزاری اعتراضات در ماه سپتامبر منجر شد.

بیش از یک چهارم جمعیت السالوادور در فقر زندگی می‌کنند و السالوادور اولین کشوری در جهان است که رمز ارز را به عنوان پول قانونی پذیرفته است.

کد مطلب 5330146
مریم خرمایی

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