«روحانی» باید درباره اخلال در نظام ارزی توضیح دهد

مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محکومیت مدیران ارزی دولت سابق چون ولی‌الله سیف و احمد عراقچی، اظهار داشت: با سو تدبیر و البته با برنامه‌ریزی این افراد، چند ده میلیارد دلار از منابع کشور و همچنین چند ده تن طلا به حراج رفت.

وی بیان کرد: البته عبدالناصر همتی هم در جایی گفته بود که در دوره وی بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی و ۶۰ تن طلا توزیع شد که اثربخش نبود، عملاً به تاراج رفت و سرمایه کشور به باد رفت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید با ریشه‌های اصلی فساد برخورد شود، تصریح کرد: کسانی که تصمیمات اصلی را در این زمینه اتخاذ کردند و باعث شدند منابع ارزی کشور به تاراج برود، باید پاسخگوی تصمیم اشتباه خودشان باشند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از دولتمردان روحانی که در این زمینه اشتباهاتی را مرتکب شدند، گفته‌اند که تصمیم اصلی را حسن روحانی می‌گرفت و بنابراین وی باید در این باره توضیح دهد که توضیحاتش قطعاً بسیار مهم است.

شریعتی تاکید کرد: اعدادی که در حکم این افراد آماده است، کل ماجرای اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور نیست و باید با همه افراد دیگری که در این زمینه تخلف کردند، برخورد جدی شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر ضرورت دارد افرادی که با ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به مشکلات اقتصادی شدند هم درباره عملکرد خود پاسخگو باشند، گفت: همه افراد باید نسبت به تصمیمات خود و تبعات آن پاسخگو باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی هم باید در وهله اول مشخص شود که این تصمیم بر چه اساسی اتخاذ شده است، آیا کارشناسی بوده و یا اینکه با سوءنیت این تصمیم را گرفتند که قطعاً دادگاه صالحه این موضوع را به خوبی تشخیص می‌دهد و با متخلفان برخورد می‌کند.