پرداخت یک میلیارد تومان تسهیلات به صنعتگران لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از اعطای ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات به منظور حمایت مالی از کارگاه‌های هنرمندان صنایع‌دستی و صنعتگران لرستانی خبر داد.

وی عنوان کرد: این تسهیلات با همکاری بنیاد برکت و طبق مفاد تفاهم‌نامه سه جانبه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بنیاد برکت و بانک مهر ایران به منظور حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و صنعتگران اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت: علاوه بر این مبلغ، بنیاد برکت از منابع مالی خود، حدود دو میلیارد تومان به صنعتگران اعطا کرده است.

قاسمی افزود: حدود یک میلیارد تومان از این اعتبار در استان جذب شده و حدود یک میلیارد تومان دیگر نیز در نوبت دریافت وام قرار دارد.