همایش یاوران وقف در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد ظهر دوشنبه در این همایش گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد ۳۱ موقوفه منفعتی و بیش از ۱۱۰۰ حسینه و مسجد وجود دارد.

حجت‌الاسلام عباس نصیر الاسلامی افزود: در آموزه‌های دینی و روایات متعدد بر مقوله وقف تأکیدات فراوانی شده است.

وی با بیان اینکه واقفان خیراندیش در جای جای کشور با وقف بخشی از اموال خود به عمران و آبادانی کشور کمک کرده و به مردم نیز خدمات رسانی می‌کنند، گفت: از محل کمک‌های واقفان شش هزار بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد و در مهرماه سال جاری نیز از محل کمک‌های واقفین و خیرین ۵۲۰ بسته آموزشی و لوازم التحریر با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیون تومان در قالب طرح مهر تحصیلی بین نیازمندان توزیع شده است.

نصیر الاسلامی تصریح کرد: نسبت به سایر استان‌ها، در موقوفات منفعتی بسیار عقب هستیم که این امر نیازمند ترویج این سنت حسنه در استان است.

وی افزود: بیشترین موقوفات در استان در شهرستان‌های بویراحمد، گچساران و کهگیلویه است.

نصیر الاسلامی وقف را چشمه همیشه جوشانی دانست که در رفع نیازمندی‌های جامعه اسلامی بسیار تأثیر گذار است.