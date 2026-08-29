موقوفات کهگیلویه و بویراحمد در تنگنای نیروی انسانی و مطالبات معوق

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: وقف یکی از ابواب فقهی شیعه است و در همه ادیان الهی و کشورهای جهان، امور خیریه، کمک‌های مردم‌نهاد و وقف مورد توجه و پاسداشت قرار گرفته است.

وی افزود: بیشترین وقف در کشور در دوره صفویه انجام شد، اما در دوره نادرشاه و رضاخان، فروش یا تغییر کاربری برخی موقوفات آسیب‌های جدی به این سرمایه‌های ماندگار وارد کرد که این مسئله در استان نیز آثار خود را بر جای گذاشته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فرمان امام خمینی (ره) برای بازگشت موقوفات، گفت: در سامانه جامع موقوفات استان هزار و ۴۰۰ موقوفه منفعتی و انتفاعی ثبت شده که حدود ۸۵ درصد آنها مربوط به مساجد و حسینیه‌ها و کمتر از ۱۵ درصد نیز موقوفات منفعتی و درآمدزا هستند.

نصیرالاسلامی ادامه داد: درآمد موقوفات استان در سال گذشته به ۱۰ میلیارد تومان رسید و اکنون در رتبه ۲۹ کشور قرار داریم که امیدواریم با اقدامات انجام‌شده این جایگاه را به رتبه ۲۲ ارتقا دهیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بقاع متبرکه استان بیان کرد: با وجود اینکه جمعیت کهگیلویه و بویراحمد حدود یک درصد جمعیت کشور است، به نسبت جمعیت، بیشترین تعداد امامزادگان در استان قرار دارد و امامزادگان شاخص نیز دارای زائرسرا هستند.

اداره اوقاف استان در آستانه کمبود جدی نیروی انسانی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به بازنشستگی برخی نیروهای این مجموعه، اظهار کرد: حدود ۶ سال است که در کل کشور جذب نیروی جدید در این مجموعه انجام نشده و با توجه به بازنشستگی تعدادی از کارکنان، سال آینده تعداد نیروهای اداره اوقاف استان به کمتر از ۲۰ نفر خواهد رسید که این مسئله یک معضل جدی است.

وی هفته وقف را ویترین عملکرد اداره کل اوقاف دانست و گفت: در این ایام پروژه‌ها و موکب‌های مختلفی برپا شده و برنامه‌هایی از جمله موکب خیابان جمهوری، طرح شمیم خدمت، قرار دوازدهم و موکب مرز شلمچه اجرا شده است.

حجت الاسلام نصیرالاسلامی افزود: سالانه بیش از ۵۰ پرونده قضایی و حقوقی در حوزه موقوفات داریم و در همین مدت بیش از ۱۰۰ سند مالکیتی برای موقوفات دریافت می‌کنیم.

مطالبات اوقاف از دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت اجاره موقوفات

در ادامه این دیدار معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به فعالیت‌های این اداره کل در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، قرآنی، حقوقی و اقتصادی، گفت: هر یک از این بخش‌ها در استان در حال ایفای نقش هستند، اما در زمینه ترویج فرهنگ وقف با کاستی‌هایی مواجهیم که نیازمند توجه جدی نخبگان، خواص و اصحاب رسانه است.

حجت‌الاسلام قاسم مؤمنی‌شاد با اشاره به موقوفه محمدحسین‌خان طاهری در مرکز استان، تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نسبت به پرداخت حق اجاره موقوفات کوتاهی می‌کنند و دستگاه‌هایی مانند علوم پزشکی، تربیت بدنی و بهزیستی باید نسبت به پرداخت حقوق موقوفات اقدام کنند تا ناچار به پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی نشویم.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف استان خاطرنشان کرد: اگر این دستگاه‌ها به تعهدات خود در قبال موقوفات عمل کنند، عواید حاصل از آن در اجرای نیت واقفان، از جمله توسعه آستان مقدس، کمک به مستمندان و امور خیریه هزینه خواهد شد.

وی افزود: در غیر این صورت، هم در اجرای نیات واقفان با مشکل مواجه می‌شویم و هم در برابر مردم و واقفان شرمنده خواهیم بود.

حجت الاسلام مومنی شاد با قدردانی از حضور مبلغان اعزامی از قم و استقرار ایستگاه پاسخگویی به سؤالات شرعی و مسائل موقوفات در مرکز شهر یاسوج، گفت: این ایستگاه‌ها با هدف ترویج فرهنگ وقف و پاسخگویی به مردم درباره مسائل مرتبط با موقوفات برپا شده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد در پایان از اصحاب رسانه خواست برای ترویج فرهنگ وقف همکاری جدی داشته باشند و تأکید کرد: در بسیاری از استان‌ها برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و اقتصادی به پشتوانه وقف و نیت خیر واقفان اداره می‌شود و انتظار داریم در استان نیز با کمک رسانه‌ها و بزرگان، حداقل موقوفات موجود احیا و در مسیر اجرای نیت واقفان به کار گرفته شوند.