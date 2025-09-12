ثبت ۱۴۰۰ موقوفه در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الا اسلام عباس نصیر الاسلامی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمد استان نوپای بعد از انقلاب شکل گرفته ولی نیازهای روز جامعه؛ فرهنگی، قرآنی، اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: در همه سنت‌های خیر و مسلک‌های نیکو سنت حسنه وقف ماندگارترین و والاترین و بهترین است، زیرا که وقف از بین رفتنی نیست.

وی با بیان اینکه در گذشته برخی مراجع وقف پول را جایز نمی‌دانستند اما در سال‌های اخیر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که در رابطه با وقف پول در راه درست مصرف شود اما اصل پول دست نخورده بماند که نمونه آن موقوفه مشارکتی بیمارستان‌های سرطانی در استان مرکزی است که که در حال تکمیل است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه موقوفه مشارکتی و دسته جمعی از لحاظ شرعی و دسته جمعی ایرادی ندارد و جایز است، تاکید کرد: در این استان هزار و ۴۰۰ موقوفه ثبت شده که تنها ۶۰ مورد آن درآمدزا است و مابقی مانند مساجد و دارالقرآن ها هستند.

وی از همه مردم خواست چه به صورت انفرادی چه اشتراکی در این سنت حسنه مشارکت داشته باشند.