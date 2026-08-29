به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس نصیرالاسلامی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن هفته وقف اظهار کرد: هفته وقف فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ انفاق، بخشش و احسان در جامعه است و این سنت حسنه با همت خیران و واقفان نیکاندیش میتواند نقش مهمی در رفع نیازهای جامعه ایفا کند.
وی با اشاره به تقارن هفته وقف با هفته وحدت و مناسبتهای مرتبط با دولت، به تشریح برنامههای ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان پرداخت و افزود: غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا، بهویژه شهدای مدفون در جوار امامزادگان شاخص استان، از نخستین برنامههای این هفته است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد هدف از اجرای این برنامه را تجدید میثاق با آرمانهای شهدا عنوان کرد و گفت: شهدا خود بزرگترین واقفان بودند؛ چراکه جان و هستی خود را در راه اسلام، انقلاب و دفاع از ارزشهای نظام اسلامی وقف کردند.
برپایی ایستگاه «همه واقف باشیم» در یاسوج
نصیرالاسلامی دیدار با نماینده ولیفقیه در استان، استاندار و معاونان استانداری را از دیگر برنامههای هفته وقف عنوان کرد و گفت: ایستگاههای «همه واقف باشیم» با حضور مبلغان اعزامی از قم در میدان هفتتیر یاسوج برپا خواهد شد.
وی ادامه داد: برگزاری تور بازدید خبرنگاران از پروژههای عمرانی اوقاف، از جمله «ابرپروژه خلیجفارس» و همچنین موقوفات کشاورزی استان، از دیگر برنامههای پیشبینیشده در هفته وقف است.
پیشرفت ۷۵ درصدی ابرپروژه خلیجفارس
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد در خصوص آخرین وضعیت ابرپروژه خلیجفارس یاسوج گفت: این پروژه بزرگترین پروژه مردمی استان محسوب میشود و بدون استفاده از اعتبارات دولتی در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه این پروژه تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی رسیده است، افزود: امیدواریم با تلاش پیمانکار و تداوم روند اجرایی، ابرپروژه خلیجفارس تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
حجت الاسلام نصیرالاسلامی همچنین از برگزاری «همایش یاوران وقف» برای تجلیل از متولیان، واقفان و هیئتهای امنای برتر خبر داد و گفت: نشستهای تخصصی با روحانیون شاخص استان، برپایی میز خدمت در نماز جمعه یاسوج و سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه نیز از دیگر برنامههای این هفته است.
وقف میتواند بخشی از مسائل جامعه را حل کند
وی با تأکید بر ظرفیتهای گسترده وقف در حل مسائل جامعه تصریح کرد: اگر نگاه ما به وقف به عنوان راهکاری برای حل مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باشد، میتوان بسیاری از گرههای جامعه را با تکیه بر این سنت الهی برطرف کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد وقف را یکی از بیمنتترین انواع بخشش دانست و اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز مراکز خیریه با کاهش بار مالی و اجرایی دولت، نقش مؤثری در کمک به حاکمیت برای حل مشکلات جامعه ایفا میکنند.
حجت الاسلام نصیرالاسلامی با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) درباره باقی ماندن آثار اعمال انسان پس از مرگ گفت: بر اساس این روایت، پس از مرگ انسان پرونده اعمال او بسته میشود، مگر در سه مورد شامل فرزند صالح، علم نافع و صدقه جاریه؛ و وقف همان صدقه جاریهای است که میتواند نام و یاد انسان را برای سالها و نسلها ماندگار کند.
وقف تنها برای افراد متمکن نیست
وی در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در سنت حسنه وقف خاطرنشان کرد: وقف تنها مختص افراد متمکن و دارای سرمایههای کلان نیست، بلکه افرادی که توان مالی محدودی دارند نیز میتوانند با وقفهای کوچک در امور خیر مشارکت کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد افزود: وقف قرآن کریم و کتب ادعیه برای مساجد و اماکن مذهبی یا مشارکت در «وقفهای مشارکتی» از جمله راههایی است که همه اقشار جامعه میتوانند از طریق آن در این سنت الهی سهیم شوند.
حجت الاسلام نصیرالاسلامی با اشاره به رشد وقفهای مشارکتی در سالهای اخیر گفت: وقف مشارکتی میتواند یکی از راهکارهای مؤثر برای کمک به تأمین جهیزیه نوعروسان و رفع مشکلات ازدواج جوانان، بهویژه در شرایط اقتصادی امروز باشد.
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