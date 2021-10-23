به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «شیخ علی دعموش» معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان امروز شنبه به اقدامات اخیر حزب «القوات اللبنانیه» به ریاست سمیر جعجع در این کشور واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در این زمینه تصریح کرد: حزب «القوات اللبنانیه» با اتهام زنی و دروغ‌پردازی علیه حزب الله در صدد جلب حمایت و رضایت آمریکا و متحدان آن است.

این شخصیت لبنانی یادآور شد: آنچه که هفته گذشته در منطقه «الطیونه» بیروت رخ داد یک موضوع ساده نیست، بلکه یک امر جدی و اساسی است زیرا برخی قصد داشتند از رهگذر این جنایت ما را فریب داده و لبنان را به سمت یک جنگ داخلی واقعی بکشانند.

دعموش گفت: حزب القوات اللبنانیه دروغ‌های فراوانی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت هفته گذشته خود گفته است. هیچیک از این دروغ‌ها نمی‌تواند دیگران را فریب دهد. روز گذشته نیز «شیخ ماهر حمود» رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت به حوادث اخیر در بیروت واکنش نشان داد. وی گفت: حوادث اخیر بیروت توطئه ای برای کشاندن مقاومت به جنگ داخلی بود.

رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت اظهار داشت: توطئه گران در کشاندن مقاومت لبنان به عرصه جنگ داخلی شکست خوردند و در آینده نیز نخواهند توانست مقاومت را به جنگ داخلی بکشانند.

شیخ ماهر حمود اظهار داشت: کسی که قصد داشت توطئه کشاندن مقاومت به جنگ داخلی را اجرا کند «سمیر جعجع» بود. سعودی‌ها کارنامه هیچ شخصیت لبنانی را سیاه‌تر از «جعجع» نیافتند به همین دلیل تصمیم گرفتند او را برای فتنه انگیزی در لبنان اجیر کنند.

وی افزود: اقدامات تحریک آمیز سمیر جعجع در لبنان یک نفاق سیاسی است. او برای ایجاد یک فتنه جدید در کشور مأموریت دارد. او با اقدام اخیرش یک بار دیگر خود را رسوا کرد. شیخ ماهر حمود در بخش دیگری از سخنان خود از اظهارات اخیر سید حسن نصرالله درباره حزب القوات اللبنانیه تمجید کرد.

گفتنی است، روز پنجشنبه گذشته شبه نظامیان وابسته به القوات اللبنانیه به ریاست سمیر جعجع با یورش به هواداران حزب الله و جنبش أمل در بیروت شماری از آنها را به شهادت رساندند. صبح امروز خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع از احضار «سمیر جعجع» رئیس حزب «نیروهای لبنانی» (القوات اللبنانیه) به دادگاه نظامی در پی حوادث اخیر در منطقه الطیونه بیروت خبر داد.

منابع مذکور گفتند که قاضی «فادی عقیقی» در پی اعترافات افراد بازداشت شده در این پرونده، خواستار شنیدن توضیحات سمیر جعجع در این باره شده است. از سوی دیگر، حزب نیروهای لبنانی دریافت هرگونه ابلاغیه پیرامون احضار جعجع برای شنیدن اظهارات وی درباره حوادث بیروت را رد کرد.

این در حالی است که پیش از این یک وکیل لبنانی هم علیه «سمیر جعجع» رئیس حزب نیروهای لبنانی و «طارق بیطار» قاضی پرونده انفجار بندر بیروت اقامه دعوی کرده بود. چندی پیش «شیخ احمد قبلان» مفتی لبنان هم به حادثه اخیر در منطقه «الطیونه» واقع در بیروت واکنش نشان داد. وی در این خصوص گفت: این حادثه ابعاد منطقه‌ای و بین المللی دارد.

مفتی لبنان در ادامه نیز تصریح کرد: حادثه‌ای که در بیروت رخ داد یک فاجعه ملی بود. این حادثه با برنامه ریزی قبلی انجام شد تا ثبات در لبنان را به چالش بکشاند و آن را با مخاطره مواجه سازد.

وی افزود: همگان باید به مسئولیت خود در قبال حادثه الطیونه عمل کنند. این اتفاقات جملگی با هدف از بین بردن سلاح مقاومت رخ می‌دهند، چرا که این سلاح اکنون به کابوسی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

در همین حال، «سید هاشم صفی الدین» رئیس شورای اجرایی حزب الله به حوادث اخیر در بیروت، پایتخت لبنان واکنش نشان داد. وی گفت: حزب الله به جنگ داخلی کشیده نخواهد شد. رئیس شورای اجرایی حزب الله افزود: کسانی هستند که تلاش می‌کنند تجربه جنگ داخلی در لبنان را تکرار کنند. با این حال، حزب الله رسماً اعلام می‌کند که به جنگ داخلی کشیده نخواهد شد.

پیش از این، «حسن فضل الله» نماینده حزب الله در پارلمان لبنان گفته بود: ما تحرکات مسالمت آمیزی را سازماندهی کردیم و ارتش نیز متعهد شده بود که تدابیر مستحکمی را برای حراست از این تحرکات مسالمت آمیز اتخاذ کند.

این نماینده حزب الله در پارلمان افزود: آنچه جنایتکاران در الطیونه انجام دادند، جنایتی است که پیامدهای بسیار بزرگی به دنبال دارد. عادت نداریم خون‌هایی که از ما ریخته می‌شود، روی زمین رها کنیم. ما می‌دانیم چگونه از خون‌های ریخته شده دفاع کنیم.

وی اظهار داشت: به گونه‌ای با جنایت تجاوزکارانه در الطیونه برخورد می‌کنیم که عاملان این جنایت احساس نکنند که می‌توانند به رویکرد قلدرمآبانه خود و اقدامات تحریک آمیزشان ادامه دهند. دستگاه‌های امنیتی متعهد به پیگیری این حادثه شده‌اند و به ما گفته‌اند همه چیز آرام است.