دومین کارگاه خبرنویسی سربازان ارتش در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کارگاه خبرنویسی خبرگزاری مهر استان سمنان با همکاری ارشاد اسلامی شاهرود و عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش، ویژه سربازان وظیفه لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار بعد از ظهر سه شنبه در حالی به میزبانی این یگان نزاجا در شاهرود برگزار شد که تعدادی از سربازان دیپلم به بالا در این دوره دو روزه شرکت کردند.

این دومین دوره بعد از برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت خبرنگاری برای سربازان وظیفه لشگر ۵۸ تکاور ذوالفقار در سال ۹۹ محسوب می‌شود که به همت عقیدتی سیاسی، ارشاد اسلامی شاهرود و خبرگزاری مهر برگزار شد تا سربازان بتوانند پس از پایان خدمت خود در رسانه‌ها مشغول به کار شوند.

رئیس عقیدتی سیاسی لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار در مراسم اختتامیه این دوره آموزشی با بیان اینکه تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی استفاده بهینه از اوقات خدمت مقدس سربازی است، گفت: به همین منظور عقیدتی سیاسی اقدام به برگزاری دوره‌هایی می‌کند که سربازان بتوانند با استفاده از آن‌ها دست کم آموزش‌های ابتدایی مهارت را کسب و پس از دوران خدمت شأن از آن‌ها برای اشتغال استفاده کنند.

حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی فر با بیان اینکه هدف از این دوره‌ها این است که بتوانیم زمینه اشتغال سربازان بعد از خدمت را فراهم کنیم، بیان داشت: عقیدتی سیاسی نزاجا در کنار دانش نظامی که سربازان در یگان‌های رزمی خود کسب می‌کنند، اقدام به برگزاری کلاس‌های قرآن، تفسیر، تلاوت و مهارت آموزی کرده تا از ظرفیت‌های فنی و حرفه‌ای، ارشاد اسلامی، آموزشگاه‌ها و… به خوبی استفاده شود.

وی با بیان اینکه آموزش برای پرسنل وظیفه مقدمه‌ای برای اشتغال آنها خواهد بود، افزود: این دوره‌ها در کنار ممانعت از بطالت وقت سربازان، می‌تواند سبب شود تا شانس اشتغال سربازان افزایش یابد.

رضا مهدیان رئیس اداره ارشاد اسلامی شاهرود نیز در سخنانی کوتاه، از آمادگی برگزاری دوره‌های آموزشی در نزاجا خبر داد و گفت: برگزاری دوره آموزش خبرنویسی مقدماتی در وهله نخست به دلیل اهمیت جایگاه خبر در عصر رسانه‌های امروزی و در وهله دوم کسب دانش در دوران مقدس سربازی است تا پرسنل وظیفه بتوانند به خوبی از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه شهرستان شاهرود بیشترین میزان نشریات محلی را در سطح استان سمنان دارد، افزود: ۱۸ نشریه محلی، پنج سایت تحلیلی خبری و ۴۷ دفتر، نمایندگی و خبرگزاری در سطح شهرستان مشغول به کار هستند و خانواده رسانه‌های این شهرستان را شکل می‌دهند که خوشبختانه از لحاظ تولیدات رسانه‌ای سبب شده‌اند تا این شهرستان شاخص باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دو دوره آموزشی بالغ بر ۳۰ نفر در آموزش‌های ویژه خبرگزاری مهر شرکت کردند.