به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، نخستین آزمایشگاه تجهیزات استخراج فراورده‌های پردازشی رمزگذاری شده رمز ارزها (ماینرها) به‌عنوان نخستین و تنها مرجع آزمون معیار مصرف انرژی در ماینرها (تجهیزات استخراج رمز ارزها)، در آزمایشگاه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مرکز خدمات تخصصی پدافند غیرعامل سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف افتتاح شد.

در این مراسم، پرویز محمد نژاد رییس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، حسن نژاد معاون مدیرکل طرح و برنامه وزارت صمت، دکتر خدادادی مجری طرح رمز ارزها از وزارت نیرو، دکتر ابراهیم نژاد از وزارت نیرو، دکتر عفت نژاد معاون مدیرکل نظارت و انتقال برق کشور وزارت نیرو، دکتر علیرضا آخوندی رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، دکتر سید محمد طباطبایی قمی رییس پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، حمیدرضا عابدی مدیر آزمایشگاه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مرکز خدمات تخصصی پدافند غیرعامل جهاددانشگاهی صنعتی شریف حضور داشتند.

آزمایشگاهی برای تایید استاندارد مصرف انرژی ماینرها

دکتر علیرضا آخوندی رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در خصوص ضرورت راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه تجهیزات استخراج فراورده‌های پردازشی رمزگذاری شده رمز ارزها (ماینرها) گفت: این آزمایشگاه از ورود تجهیزات مستهلک و اسقاطی کشورهای دیگر به داخل جلوگیری می‌کند.

وی افزود: یکی از مشکلات در این زمینه، میزان مصرف برق و انرژی تجهیزاتی است که از کشورهای دیگر مانند چین وارد کشور می‌شوند. این دستگاه‌ها معمولا بعد از اتمام دوره بهره‌وری، از طریق مبادی قانونی و غیرقانونی وارد کشور شده و به کار گرفته می‌شوند، بدون این که هیچ نظارت و آزمایش کیفیت روی آن‌ها صورت گرفته باشد که پیامد آن مشکلات عدیده‌ای است که اتفاق افتاده است.

آخوندی افزود: قطعا میزان مصرف انرژی در این دستگاه‌ها (مستهلک و اسقاطی) مشکلاتی را ایجاد می‌کند. شاید بتوان گفت قطعی برق در تابستان کاملا به این موضوع مربوط نبوده است، اما براساس گزارش‌ها، استفاده از این دستگاه‌ها قطعا تاثیر منفی در نمودار مصرف شبکه برق کشور داشته است.

وی تاکید کرد: راه‌اندازی و افتتاح این آزمایشگاه، از ورود و استفاده از تجهیزات مستعمل و مستهلک به کشور جلوگیری و این فرایند را استانداردسازی می‌کند. تجهیزاتی که وارد کشور می‌شوند و تجهیزاتی که از قبل به کشور وارد شده و در حال استفاده هستند، اگر به‌درستی ساماندهی شوند، قطعا روی شبکه تامین و توزیع برق کشور تاثیر خود را نشان خواهند داد.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف خاطرنشان کرد: از مجموعه وزارت صمت و وزارت نیرو و مجلس تقاضا و طرح درخواست داشته‌ایم که به این موضوع به‌صورت یک فرایند قانونی نگاه کنند و یکی از الزامات ورود ماینرها به کشور، داشتن استانداردهای لازم باشد که این استانداردها توسط مراجع آزمایشگاهی مانند نخستین آزمایشگاه استخراج فراورده‌های پردازشی رمزگذاری شده رمز ارزها (ماینرها) سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی اظافه کرد: این موضوع باید به شکل یک الزام و فرایند قانونی در کشور صورت پذیرد تا اگر سیاست بر آن است که ماینرها در کشور مورد استفاده قرار بگیرند، از شرایط مناسب و استاندارد بالایی برخوردار باشند.