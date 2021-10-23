روابط آذربایجان غربی با استانهای مرزی کشورهای همسایه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی تنها استان هم مرز با سه کشور خارجی است، افزود: در حال حاضر ایران روابط خوبی با کشورهای همسایه از جمله ترکیه دارد، استاندار جدید آذربایجان غربی با استفاده از این ظرفیت روابط با استان‌های مرزی ترکیه و نخجوان و کشورهای همسایه را تقویت و بارور کند. و

وی ادامه داد: آقای معتمدیان با توجه به سوابق به موضوعات روابط خارجی بسیار اشرافیت دارند، انشاالله از ظرفیت هم مرزی با سه کشور همسایه نهایت استفاده را ببرند.

وزیر کشور با اشاره به بغض استاندار سابق آذربایجان غربی حین سخنرانی گفت: بغض مبارک آقای شهریاری حکایت از شوق مردم دارد، مسئولان در خدمت به مردم دارد، احسنت به جمهوری اسلامی که چنین کارگزارانی در بین خود دارد.

وحیدی خاطرنشان کرد: کسی که در راه خدا و برای خلق خدا کار می‌کند اگر توهین هم بشنود برایش مهم نیست اگر سیلی هم بخورد بازهم به آن هدف مهم خود ادامه می‌دهد و ترس به دلش راه نمی‌دهد.

وزیر کشور با بیان اینکه آذربایجان غربی استان مهمی است، شیعه و سنی، ترک و کُرد، آشوری و ارمنی در این استان همگی در کنار هم ایستاده اند و فریب دشمن را نخورده اند، یادآور شد: استان از حیث تعامل و انسجام و زندگی مسالمت آمیز اقوام و مذاهب و سلایق یک الگوی بسیار ارزشمند برای تمام کشور است.

وحیدی خاطرنشان کرد: مسئولین جمهوری اسلامی ایران برای خدمت به مردم با همه وجود حرکت می‌کنند و در همین راستا اگر رنجی از مردم کاسته شود و زندگی مردم تعالی پیدا کند مطمئناً خداوند متعال از ما راضی خواهد بود.

وی با بیان اینکه همه دنبال رسالت و این‌که چه مسئولیتی بر عهده داریم هستیم، همگان باید بدانیم در چه زمانی و زمینی هستیم و چه مهمی از ما خواسته شده است تا رسالت‌مان را به مرحله عمل برسانیم، بیان کرد: انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران جز سعادت و تکامل انسان و نجات بشریت هدف دیگری ندارد.

وحیدی اظهار کرد: زمانی که به فردی خدمات رسانی می‌شود باید عشق به خالق و مخلوق مدنظر قرار گیرد که در هر حالت به عشق به خالق ختم می‌شود. همچنین شناخت مسئول اسلامی و غیراسلامی در همین موضوع نهفته است.

وی تأکید کرد: همسایگی با سه کشور ظرفیت‌های بسیاری به دنبال دارد که بایستی استان محور اصلی استفاده از این استعدادها قرار گیرد و الهام بخش منطقه و کشور باشد.

وزیر کشور با بیان این‌که استان در بهترین شرایط امنیتی به سر می‌برد یادآور شد: تلاش برای از بین بردن ثبات این استان تاکنون به نتیجه نرسیده و به نتیجه نخواهد رسید.

وحیدی بیان کرد: استاندار جدید باید با توجه به فرمایشات نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و کمک سایر مسئولان و مردم شروع کننده فصل نوینی در حرکت‌های این استان آغاز باشد.