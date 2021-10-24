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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۳

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد

سریالی شدن بازی رایانه‌ای حاج قاسم/ قسمت اول نبرد آمرلی

سریالی شدن بازی رایانه‌ای حاج قاسم/ قسمت اول نبرد آمرلی

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج گفت: بازی فرمانده مقاومت در هفته بسیج با نسخه نبرد آمرلی رونمایی خواهد شد و در آینده روایتگر جنگ‌های پیروزمندانه ۳۳ روزه و بیست و یک روزه می‌شود.

مسلم معین مسئول سازمان فضای مجازی بسیج درباره جزئیات بازی رایانه‌ای بزرگ حاج قاسم سلیمانی که با عنوان «فرمانده مقاومت» منتشر خواهد شد به خبرنگار مهر اظهار داشت: این بازی سریالی است و حداقل در سه فصل تولید خواهد شد.

وی گفت: بازی فرمانده مقاومت در هفته بسیج با نسخه نبرد آمرلی رونمایی خواهد شد و در آینده روایتگر جنگ‌های پیروزمندانه ۳۳ روزه و بیست و یک روزه می‌شود.

معین افزود: بازی «فرمانده مقاومت؛ نبرد آمرلی» یک بازی اکشن اول شخص بر روی پلتفرم PC است که به رشادت‌های سپهبد شهید قاسم سلیمانی در مبارزه با گروه تروریستی داعش در منطقه آمرلی عراق می‌پردازد.

مؤسسه فرهنگی منادیان بصیرت، علاوه بر تولید بازی، در حوزه انیمیشن نیز فعال است که پس از اتمام تولید، اطلاعات آن رسانه‌ای خواهد شد.

کد مطلب 5334457

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    نظرات

    • PL ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      0 1
      پاسخ
      بازی قلعه ، خیلی بهتر از این بازی های عقب مونده است

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