یدالله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط این روزهای استقلال و اولین برد این تیم در لیگ ۲۱ گفت: بازی استقلال و هوادار شرایط خاصی داشت. دو مهاجم استقلال که برای آبی پوشان گلزنی می کردند حالا به عنوان سرمربی رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند و این برای هواداران فوتبال اتفاق جالبی بود.

وی افزود: آبی پوشان در این دیدار هماهنگ نبودند. اشتباه در ارسال پاس ها و عدم هماهنگی بین خطوط نشان می داد که استقلال تا تیم شدن فاصله زیادی دارد و باید هر چه زودتر این مشکلات برطرف شده تا استقلال بتواند روند پیروزی های خود را ادامه دهد.

اکبری تاکید کرد: سرمربی استقلال در کنفرانس خبری بعد از بازی عنوان کرد که از عملکرد بازیکنانش راضی نیست و هنوز آبی ها شرایط قابل قبولی ندارند اما قول داد که در هفته های آینده شاهد عملکردی بهتر از استقلال باشیم.

وی در مورد عملکرد بازیکنان استقلال برابر هوادار گفت: حسینی درون دروازه آمده بود. خط دفاع آبی ها با توجه به اینکه سال گذشته هم در کنار یکدیگر بودند هماهنگ و تقریبا بدون اشتباه بودند اما در خط هافبک و حمله با توجه به تغییراتی که صورت گرفته بود کاملا رفتن بازیکنان مشهود بود و نفرات جدید هنوز به یک هماهنگی کامل دست پیدا نکرده اند. سرمربی آبی ها می داند که روزهای سختی در پیش دارد. بنابراین باید هر چه زودتر با تمرینات منظمی که برگزار می کند خط هافبک و حمله استقلال را به مرز آمادگی برساند.

هافبک پیشین استقلال در مورد عملکرد تیم رضا عنایتی هم گفت: عنایتی خودش یکی از مهاجمان خوب فوتبال ایران بود. او یک تیم جوان را در اختیار دارد، بازیکنانی که کم تجربه هستند. عنایتی باید تجربیات خود را در اختیار آنان قرار دهد اما مطمئنم این جوانان در آینده حرف های زیادی برای گفتن خواهند داشت و این تیم می تواند با ادامه لیگ، بازیهای بهتری از خود ارائه دهد.

وی در مورد حریف روز دوشنبه استقلال یعنی ذوب آهن اصفهان گفت: ذوبی ها هفته اول را با برد به پایان برسدند. آنها نمی خواهند این روند را از دست بدهند ضمن اینکه میزبان بازی هم هستند و کاملا با شرایط ورزشگاه آشنا می باشند. به طور حتم کادر فنی ذوب آهن بازیکنان استقلال را آنالیز کرده اند و به دنبال کسب دومین پیروزی برابر این تیم خواهند بود. آبی ها هم احتمال دارد در خط حمله تغییراتی را ایجاد کنند. مجیدی نمی خواهد همانند فصل های پیش دست خالی از اصفهان برگردد. بنابراین جدال مهدی تارتار و فرهاد مجیدی دیدنی خواهد بود و هر تیمی که از موقعیت های بدست آمده استفاده کند به طور حتم برنده این بازی خواهد بود.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم هر چه زودتر شرایطی فراهم شود تا هواداران به ورزشگاه بیایند. آنها می توانند گرمابخش فوتبال ما باشند متاسفانه نزدیک دو سال است که فوتبال را بدون حضور تماشاگران می بینیم که این مسئله باعث شده جذابیت بازی ها بدون تماشاگر از بین برود.