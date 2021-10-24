رزمایش روسیه در مرز تاجیکستان و افغانستان به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس ازچندین روز، سرانجام رزمایش نظامی مشترک روسیه و تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان به پایان رسید.

این رزمایش با هدف نشان دادن آمادگی روسیه برای محافظت از تاجیکستان در صورت وقوع حمله‌ای از جنوب و از خاک افغانستان توسط تروریست‌ها، طراحی شده بود.

در این رزمایش بیش از ۴ هزار نظامی و همچنین تانک، توپخانه و هواپیماهای تهاجمی شرکت داشتند.

«استانیسلاو زاس»، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی پس از پایان این رزمایش گفت: «ما تاجیکستان را در برابر خطر تنها نخواهیم گذاشت.»

شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان درباره ضرورت برگزاری این رزمایش در مرز افغانستان گفت: «تغییرات فاجعه‌باری پس از عقب‌نشینی نیروهای بین‌المللی به وجود آمده است. گروه‌های تروریستی به تسلیحات مدرن دسترسی پیدا کرده‌اند و وضعشان بسیار بهتر شده است. آن‌ها از شرایط کنونی برای تبدیل این سرزمین به جای پای محکمی به‌منظور افزایش اقدامات مخرب خود در منطقه استفاده می‌کنند.»

افغانستان با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان همسایه است. ازبکستان برخلاف تاجیکستان، از زمان به قدرت رسیدن طالبان تلاش کرده تا با حاکمان جدید کابل روابط تجاری و دیپلماتیک برقرار کند.