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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۵۷

سرپرست وزارت دفاع طالبان:

ارتش منظمی را در افغانستان تشکیل می‌دهیم

ارتش منظمی را در افغانستان تشکیل می‌دهیم

سرپرست وزارت دفاع طالبان در پیامی اعلام کرد که در تلاش است تا ارتش منظمی را در افغانستان برای دفاع از مرزهای این کشور تشکیل دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی طلوع، محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان در پیامی اعلام کرد که در تلاش است تا با ایجاد یک ارتش ملی مستقل از تمامیت ارضی و حریم هوایی افغانستان حفاظت کند.

سرپرست وزارت دفاع طالبان در یک نوار صوتی منتشر شده بار دیگر بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر تأکید کرد.

وی اطمینان داد که که یک ارتش منظم با تجهیزات پیشرفته تشکیل خواهند داد که حفاظت از سرحدات کشور در اولویت کاری‌شان قرار خواهد داشت.

محمد یعقوب مجاهد اضافه کرد: به احدی اجازه نمی دهیم که به حریم افغانستان تجاوز کند.

کد مطلب 5334870

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