اتحادیه اروپا هیات دیپلماتیک خود را به کابل بازمی گرداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه «فایننشال تایمز» از تصمیم اتحادیه اروپا برای بازگرداندن هیات دیپلماتیک خود به کابل خبر داد.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا تصمیم دارد به منظور افزایش تماس ها با طالبان، ظرف یک ماه آینده هیات دیپلماتیک خود را به پایتخت افغانستان بازگرداند.

طبق گزارش فایننشال تایمز، هیاتی از اتحادیه اروپا ماه گذشته به منظور بررسی بازگرداندن هیات دیپلماتیک این اتحادیه، به افغانستان سفر کرده است.

طالبان ماه سپتامبر گذشته از کشورهای جهان خواسته بود که سفارت های خود در کابل را بازگشایی نمایند.

سخنگوی کمیساریای امور خارجی اروپا ماه آگوست گذشته از خارج کردن تمام کارمندان هیات دیپلماتیک اتحادیه اروپا به همراه خانواده آنها از افغانستان خبر داده بود.