مانور نظامی مشترک روسیه در مجاورت مرز افغانستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، روسیه مانور نظامی مشترک خود را با حضور نظامیانی از تاجیکستان و ازبکستان در مجاورت و فاصله ۲۰ کیلومتری از مرزهای افغانستان آغاز کرد.

گفته شده در این مانور نظامی ۲ هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی از هر سه کشور شرکت کننده حضور دارند و این تمرینات ۵ روز دیگر ادامه خواهد داشت.

معاون فرمانده نیروهای نظامی منطقه مرکزی روسیه درباره این رزمایش نظامی مشترک گفته است که تهدیدات نظامی در منطقه آسیای مرکزی در حال افزایش بوده و اوضاع بیش از پیش وخیم و غیرقابل پیش بینی شده است.

براساس اعلام وزارت دفاع روسیه در این رزمایش مشترک انواع تجهیزات نظامی جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت و قابلیت برخی تجهیزات نظامی نیز مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.

در این رزمایش نظامی همچنین ۴ فروند بمب‌افکن مافوق صوت از نوع توپولف ۲۲ ام۳ حضور خواهند داشت.

هر دو کشور تاجیکستان و ازبکستان در جنوب با افغانستان هم مرز هستند. در این مناطق از هفته های گذشته تا کنون و همزمان با پیشروی طالبان، فعالیت گروه های مسلح جریان داشته و به گفته مقامات روسی این تحرکات باعث ایجاد ناامنی بسیاری در این مناطق گردیده است.

این درحالی است که در هفته های اخیر هزاران سرباز ارتش افغانستان از ترس حملات طالبان به تاجیکستان و ازبکستان فرار کرده اند.