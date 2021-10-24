ارتش یمن جزئیات عملیات گسترده «بهار پیروزی» را اعلام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که امروز یکشنبه جزئیات جدیدی از عملیات گسترده نیروهای یمنی در استان‌های مأرب و شبوه را منتشر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد: در جریان عملیات گسترده «بهار پیروزی» شماری از مناطق استان‌های مأرب و شبوه آزاد شدند.

وی تأکید کرد که در این عملیات یگان‌های پهپادی، موشکی و پدافند هوایی یمن مشارکت کردند. تصاویر و ویدئوهای ضبط شده از این عملیات متعاقباً منتشر خواهد شد.

این درحالی است که یحیی سریع هفته گذشته نیز در جریان برگزاری یک کنفرانس خبری از آزادسازی تعدادی از مناطق اشغال شده توسط عناصر ائتلاف سعودی در مأرب خبر داده بود.