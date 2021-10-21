بمباران انبار دارو در صنعا زیر پوشش بیانیه شورای امنیت صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن به موضع گیری شورای امنیت درباره مأرب واکنش نشان داد.

وی افزود: اینکه شورای امنیت همان موضع نیروهای متجاوز را داشته باشد، موضوع تازه ای نیست. این موضع گیری در راستای موضع گیری کورکورانه ای است که در طول همه این سال‌ها که از جنگ یمن می‌گذرد، از سوی شورای امنیت اتخاذ شده است.

عبدالسلام گفت: شورای امنیت با این موضع گیری، خودش تاثیر مثبت بیانیه‌هایش را از بین می‌برد.

رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن گفت: ما تاکید می‌کنیم که یمن در راستای موضع دفاعی خود به مقابله با متجاوز ادامه می‌دهد و با همه ابزارهای دفاعی ممکن به مقابله با تجاوزگر می‌پردازد.

گفتنی است که شورای امنیت بامداد پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار برقراری آتش‌بس فوری در سراسر یمن شد. درخواست آتش بس در یمن از سوی شورای امنیت براساس قطعنامه ۲۵۶۵ این شورا عنوان شده است. در این بیانیه بر لزوم توقف درگیری‌ها و تنش‌زدایی، از جمله پایان فوری پیشروی نیروهای انصارالله به سمت شهر مأرب تاکید شده است.

این بیانیه شورای امنیت همزمان با پیشروی نیروهای انصارالله یمن در استان مأرب و کسب پیروزی‌های متعدد ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در برابر نیروهای مورد حمایت عربستان صادر شده است. نقش راهبردی و تعیین کننده منطقه راهبردی مأرب در تعیین سرنوشت جنگ یمن موجب شده تا عربستان و هم پیمانان آن نهایت تلاش خود را برای متوقف کردن پیشروی نیروهای ارتش یمن در این جبهه به کار ببندند.

نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن از زمان آغاز عملیات آزاد سازی استان «مأرب» تاکنون پیشروی‌های چشمگیری داشته‌اند. مأرب آخرین سنگر نیروهای دولت مستعفی یمن تحت حمایت عربستان که در سال ۲۰۱۴ از صنعا بیرون رانده شده و در عدن در جنوب یمن مستقر شده‌اند، در شمال این کشور به شمار می‌رود. آزادسازی «مأرب» می‌تواند اهرم فشاری را در اختیار انصارالله یمن در هرگونه مذاکرات آتی قرار بدهد.

استان «مأرب» دارای ذخایر نفت و گاز است و این موضوع، آن را به یک برگ برنده تبدیل کرده است. پالایشگاه نفت «صافر» که در سال ۱۹۸۶ احداث شده یکی از ۲ پالایشگاه بزرگ یمن به شمار می‌رود و ظرفیت تولید روزانه ۱۰ هزار بشکه نفت را دارد.