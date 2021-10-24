۱۱۷ عملیات در داخل خاک سعودی انجام دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز یکشنبه در جریان یک کنفرانس خبری به تشریح دستاوردهای نیروهای این کشور در عملیات «بهار آزادی» در استان‌های مأرب و شبوه پرداخت.

بر اساس این گزارش، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: نیروهای یمنی در عملیات «بهار آزادی» در استان‌های مأرب و شبوه موفق شدند ۳۲۰۰ کیلومتر مربع از اراضی اشغال شده را آزاد سازند.

وی افزود: نیروی هوایی یمن در عملیات بهار آزادی بیش از ۲۷۸ حمله به مواضع سعودی ها انجام داد. دشمن سعودی تصور می کرد که نیروی هوایی یمن توان این حجم از حملات هوایی را ندارد اما محاسباتش اشتباه از آب درآمد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: آزادسازی اراضی اشغال شده یمن یک وظیفه دینی و ملی است و ما به مقاومت در برابر جنایتکاران ادامه می دهیم. نیروهای یمنی در عملیات بهار آزادی توانستند مناطق عسیلان، بیحان و عین در استان شبوه را آزاد سازند.

یحیی سریع اظهار داشت: افزون بر این، مناطق حریب، العبدیه و بخش هایی از مناطق جبل مراد و الجوبه در مأرب آزاد شدند. برخی از مناطق آزاد شده به پایگاهی برای تروریست های تکفیری تبدیل شده بودند.

وی عنوان کرد: نیروهای یمنی در جریان عملیات بهار آزادی ۵۵۰ عنصر وابسته به ائتلاف سعودی را به هلاکت رسانده و بیش از ۱۲۰۰ تَن را زخمی کرد. در این عملیات ۹۰ نفر هم به اسارت نیروهای یمنی درآمدند.

یحیی سریع گفت: در میان افرادی که به هلاکت رسیدند نام شماری از سرکردگان داعش و القاعده که در العبدیه حضور داشتند، به چشم می خورد. در عملیات بهار آزادی ۱۶۰ خودروی نظامی وابسته به ائتلاف سعودی نیز منهدم شدند. قبایل استان های البیضاء، شبوه و مأرب نقش مهمی در تحقق دستاوردهای نبرد بهار آزادی داشتند.

وی در پایان سخنان خود نیز گفت: ما همچنان تأکید می کنیم که به ادامه نبرد مأرب پایبند هستیم. هرگز نبرد مأرب را متوقف نخواهیم ساخت. ستاد اطلاع رسانی جنگ یمن تصاویر ضبط شده از عملیات بهار آزادی را منتشر خواهد کرد.