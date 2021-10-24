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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۰۷

طی ۲۴ ساعت گذشته؛

ائتلاف سعودی ۱۶۵ مرتبه آتش‌بس «الحدیده» را نقض کرد

ائتلاف سعودی ۱۶۵ مرتبه آتش‌بس «الحدیده» را نقض کرد

طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده، جنگنده‌های ائتلاف سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۵ بار آتش‌بس «الحدیده» را نقض کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که ائتلاف متجاوز سعودی همچنان به نقض آتش‌بس استان «الحدیده» به صورت گسترده ادامه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، عربستان سعودی و ائتلاف تحت سرکردگی آن در یمن همچنان به نقض گسترده آتش بس در استان الحدیده ادامه می‌دهند و تاکنون کوچک‌ترین پایبندی به این آتش بس نداشته‌اند. طی ۲۴ ساعت گذشته سعودی‌ها ۱۶۵ مرتبه آتش‌بس الحدیده را نقض کرده‌اند.

افزون بر استان الحدیده در دیگر استان‌ها نیز سعودی‌ها به حملات خود ادامه می‌دهند و در آخرین مورد نیز چندین مرتبه استان‌های «صعده» و «مأرب» را هدف سنگین‌ترین حملات هوایی قرار دادند.

گفتنی است، از زمان برقراری آتش‌بس الحدیده در چارچوب توافق «استکهلم»، عربستان سعودی هیچ پایبندی به این آتش‌بس نداشته است. علیرغم اعتراضات گسترده یمنی‌ها به عدم پایبندی ریاض به آتش‌بس الحدیده اما سازمان ملل تاکنون هیچ اقدامی را برای متوقف ساختن تجاوزگری‌های سعودی انجام نداده است.

کد مطلب 5334872

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