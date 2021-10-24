بستری ۴۳ بیمار بدحال کرونا در اردبیل/واکسیناسیون عمومی فوریت دارد

شهرام حبیب زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از جان باختن ۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته استان اردبیل خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۳ نفر از هم استانی‌هایمان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان بستری بوده که حال عمومی آنان وخیم گزارش شده است.

‎ وی با اشاره به بستری ۱۶۳ بیمار در بیمارستان‌های استان اردبیل، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته ۳۶ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان‌های استان اردبیل بستری شدند که با این روند همچنان شاهد آمار افزایش بستری در چند روز اخیر هستیم و ضروری است تا مردم در خانه ماندن و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را در اولویت قرار دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل از بهبودی نسبی و ترخیص ۲۸ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته در اردبیل خبر داد و گفت: امیدواریم با افزایش آمار بهبود یافتگان در هفته اخیر ظرفیت تخت‌های بیمارستانی نیز افزایش یابد.

حبیب زاده با تشریح وضعیت شیوع کرونا در شهرستان‌های استان اردبیل، تصریح کرد: هم اکنون شهرستان‌های اردبیل، پارس آباد، خلخال، مشگین شهر، نمین، کوثر و سرعین در وضعیت زرد و شهرستان‌های گرمی، بیله سوار، نیر و اصلاندوز در وضعیت آبی قرار دارند.

وی با بیان اینکه ایمنی ناشی از واکسیناسیون پس از گذشته دو ماه در بدن افراد به وجود می‌آید تصریح کرد: شرایط فعلی کاملاً شکننده است و ما باید برای ورود موج ششم به کشور آماده باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل بیان کرد: آموزش و پرورش تنها در صورت تزریق بالای ۷۰ درصد دوز کامل واکسن به دانش آموزان می‌تواند تصمیمی برای بازگشایی مدارس داشته باشد که این هدف تا اواخر آبان عملی خواهد شد.

حبیب زاده با اشاره به تزریق بیش از یک‌میلیون و ۲۸۷ هزار و ۴۲۷ دُز واکسن کرونا در استان اردبیل، افزود: ۸۱۹ هزار و ۸۷۶ دُز مربوط به مرحله اول و ۴۶۷ هزار و ۵۵۱ دُز نیز مربوط به مرحله دوم واکسیناسیون بر علیه کرونا است.