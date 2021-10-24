تنها دو شهر بیجار و مریوان دارای پیست اسکیت هستند

ابوذر عباسی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: هم اکنون در مرکز استان کردستان با دارا بودن یک سوم جمعیت کردستان فاقد پیست استاندارد اسکیت هستیم و ورزشکاران ما در خیابان‌های پرتردد و جاده‌های اطراف شهر مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: این در حالی است که شهرداری سنندج به صورت غیرتخصصی از پیست اسکیت پارک ملت این شهر بهره برداری می‌کند و اقدام به ارائه آموزش‌های غیر استاندارد و بدون تأییدیه این هیأت می‌کند.

عباسی اظهار کرد: به دلیل نگاه سلیقه‌ای مدیران شهرداری سنندج هم اکنون ورزشکاران حرفه‌ای استان از حضور در پیست اسکیت این شهر محروم بوده و مجبورند در جاده‌های استان تمرین کنند.

وی گفت: برای ایجاد مکانی مختص به اسکیت در مزایده پارک ملت سنندج شرکت کردیم ولی در نهایت تأسف شهرداری با ما مخالفت کرد و خودشان بدون مجوز در حال آموزش دادن هستند و از نظر ما صلاحیت این کار را ندارند.

عباسی در خصوص وضعیت هیئت اسکیت کردستان اضافه کرد: در هیچ کجای استان بجز مریوان و بیجار پیست استاندارد اسکیت نداریم و ورزشکاران کردستانی مکان تخصصی اسکیت ندارند و مجبورند در جاده‌هایی که آسفالت نرمی دارند، فعالیت کنند.

وی در ادامه گفت: مربی‌ها مجبورند ورزشکاران را در مکان‌های عمومی آموزش دهند که ممکن است عبور و مرور ماشین و موتور سیکلت ها و حوادث احتمالی جانشان را به خطر بیاندازد.

به گفته وی هیأت اسکیت از لحاظ مالی فاقد اسپانسر و بودجه فدراسیون مناسب بوده و هر سال حدود پنج میلیون تومان پشتیبانی مالی دریافت می‌کند.

عباسی به برنامه‌ها و مسابقه‌های پیش رو این هیأت اشاره کرد و افزود: در سال گذشته در ایام شیوع کرونا مسابقاتی در رده نونهالان داشتیم که خوشبختانه بدون مشکلی خاص این مسابقات برگزار شد لذا امسال نیز در مریوان میزبان مسابقات استانی خواهیم بود.

وی افزود: برگزاری دوره‌های مربیگری و دانش افزایی مربیان استان نیز دیگر برنامه‌ای است که در سال جاری دنبال می‌شود.