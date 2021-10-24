مدیر جدید روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی طی حکمی از سوی سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به سمت رئیس مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه منصوب شد.

متن حکم معاون رئیس جمهور به شرح زیر است: