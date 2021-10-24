با وجود فشارها به سراغ پایه پولی نرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، سید مسعود میرکاظمی در مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی گفت: اطلاعات مناسب و ضروری باید بیش از گذشته پایه و اساس برنامه ریزی‌ها، حرکت‌ها و تصمیم گیری های مسئولین کشور قرار بگیرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه کشور به سمت تغییرات اساسی در ساختار بودجه حرکت می‌کند افزود: در گذشته زیرساخت‌های فراوانی در جای جای کشور ایجاد شده اما اثر لازم بر متغیرهای کلان اقتصادی و بهبود معیشت مردم نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه تغییر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، افزود: منابع محدود کشور باید به صورت اثربخش استفاده شود، به عبارت دیگر این منابع باید منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.

میرکاظمی به زخم کهنه مشکلات ساختاری بودجه و تاکید چندباره مقام معظم رهبری بر حل این معضل اشاره و تصریح کرد: دولت سیزدهم در اولین بودجه خود تغییرات بنیادین را اعمال خواهد کرد؛ البته در این مسیر مجلس تاکنون همکاری و همراهی بسیار خوبی داشته است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه اساسی‌ترین محور حرکت در سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی بر اساس رشد اقتصادی با محوریت بهره وری خواهد بود، گفت: ظرفیت‌های بلااستفاده در کشور زیاد است و مهم عزم حرکت به سمت رشد و استفاده از توان داخلی مبتنی بر برنامه ریزی صحیح است.

وی افزود: پیش از این سرمایه گذاری‌های مناسبی در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و سایر بخش‌ها صورت گرفته ولی برای دستیابی به رشد اقتصادی باید رفع موانع صورت گیرد.

میرکاظمی بیان اینکه مرکز آمار وظیفه سنگینی در تحقق رشد اقتصادی بر عهده دارد؛ افزود: دقت، کیفیت و سرعت دسترسی به آمار مهم است و اندازه گیری حرکت‌های اقتصادی، اجتماعی و حوزه‌های دیگر که در برنامه سال ۱۴۰۱ وجود دارد توسط مرکز آمار رصد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در ساختار جدید مرکز نظارت راهبردی طراحی شده است افزود: کار این مرکز نظارت بر شاخص‌های کلان اقتصادی است.

وی با اشاره به اهمیت ثبات اقتصادی در کشور گفت: کشوری که شاخص اقتصادی در آن پر نوسان است بخش خصوصی علاقمند به سرمایه گذاری نیست اما در دو ماه اخیر علی رغم فشارها بر منابع و مصارف و بدهی‌های سررسید شده اجازه داده نشد برای این پرداخت‌ها افزایش پایه پولی صورت بگیرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه ثبات اقتصادی به صورت جدی در دولت سیزدهم دنبال می‌شود؛ افزود: سرمایه گذار باید از آینده اقتصادی اطمینان داشته باشد و اگر ثبات اقتصادی برقرار شود جریان نقدینگی خود به خود به سمت حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی سرازیر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ بودجه با کسری بسته نخواهد شد ادامه داد: تلاش می‌شود با همکاری مجلس بودجه سال ۱۴۰۱ بدون کسری تدوین شود و نیازی به استقراض و خلق پول نباشد.

میرکاظمی افزود: تأکیدات مؤکد مقام معظم رهبری و مأموریت ریاست جمهوری به سازمان برنامه بودجه بر همین منوال گذاشته شده است تا بودجه سال آینده بودجه بدون کسری تدوین شود.

دکتر میرکاظمی در ادامه به اهمیت بحث عدالت محوری در پروژه‌های اقتصادی پرداخت و گفت: طی سال‌های گذشته علی رغم اینکه در آمایش سرزمین ظرفیت‌های بالایی وجود دارد توسعه در کشور به صورت نامتوازن شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه اهمیت آمایش سرزمین در بودجه سال آینده بسیار بالاست افزود: در بودجه سال ۱۴۰۱ آمایش سرزمین یکی از اتفاق‌هایی است که مکمل فعالیت‌های آماری و دیتای کشور خواهد بود تا با نشان دادن جهت گیری‌ها به عدالت نزدیک شویم.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به سفر استانی هیأت دولت به استان اردبیل اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های بالا و زیر ساخت‌های مناسبی در استان اردبیل وجود دارد که به علت سرمایه گذاری پایین بهره ور نشده است.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه آن چیزی که ضرورت دارد حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است ادامه داد: تغییر ریل اقتصادی نیاز به زمان و فرهنگ سازی دارد اما این کار اخیراً در سازمان برنامه و بودجه سرعت گرفته و بودجه سال ۱۴۰۱ بر مبنای برنامه و ساختار جدید که در برگیرنده اهداف کلان اقتصادی است به مجلس ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نقش مرکز آمار را در رصد آمار حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی بسیار مهم دانست و گفت: مرکز آمار می‌تواند اطلاعات ضروری و مهم را مرتب تهیه و اعلام کند. لذا تقویت و ارتقا مرکز آمار مهم است تا این مأموریت را به خوبی انجام دهد.

میرکاظمی با بیان اینکه لازم است پایه همه حرکت‌های دولت مرکز آمار باشد؛ اظهار داشت: در شورای عالی آمار تصویب شده که تنها مرکز ارائه گزارش رسمی کشور مرکز آمار است.

معاون رئیس جمهور به تغییر آمارگیری سنتی به شکل ثبتی مبنا در مرکز آمار اشاره کرد و گفت: این تغییر، تحولی اساسی در مرکز آمار است که می‌تواند سرعت و دقت را بالا ببرد و هزینه‌ها را کاهش داده و دوره‌های آمارگیری را کوتاه کند، اما لازمه آن این است که همه دستگاه‌ها، بانک‌های اطلاعاتی خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: دیتاها و داده‌های آماری مثل خونی است که در بدن اقتصادی و اجتماعی کشور در جریان است و باید مرکز آمار با آمارگیری صحیح مرتب آزمایش خون بگیرد تا از بیماری‌ها پیشگیری کند و این برای اعتلای کشور یک ضرورت است.

حمیدرضا حاجی بابائی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این مراسم با بیان اینکه گام‌های توسعه‌ای کشور بر اساس آمار دقیق شکل می‌گیرد افزود: کسی که به آمار اهمیت نمی‌دهد قطعاً در مدیریت موفق نخواهد بود. مدیران موفق با آمار قدم بر می‌دارند و با آمار به هدف می رسند.

وی با بیان اینکه ارائه آمار دقیق و صحیح بسیار مهم است افزود: آمار غلط اثرگذاری سنگین دارد و برای کشور مشکل جدی درست می‌کند لذا باید هر چقدر که می‌شود منابع در نظر گرفته شود و هزینه شود تا آمار درست داشته باشیم و این آمار در تمام برنامه ریزی های کشور ملاک قرار بگیرد.

در انتهای مراسم میرکاظمی از تمبر اولین سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنای کشور رونمایی و پس از قدردانی و تجلیل از برترین‌های آماری دستور آغاز مراسم نمادین عملیات میدانی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۵ را صادر کرد.