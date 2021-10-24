به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اردو پوینت، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: مسکو نمی تواند مانع پیوستن اوکراین به ناتو بشود، اما به حداقل رساندن عواقب چنین اقداماتی امکان پذیر است.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در این باره گفت: نمی توانیم از این موضوع جلوگیری کنیم و این امر نیز غیرممکن است؛ اما تبعات چنین اقدامی را برای مسکو به حداقل می رسانیم.

پسکوف در این خصوص ادامه داد: شکی ندارم که روابط حسنه میان اوکراین و ناتو ادامه می یابد؛ در این راستا، آنچه لازم باشد را در روسیه به انجام خواهیم رساند.

وی در بخش دیگری از سخنانی خود اضافه کرد: از آنجاییکه ناتو، روسیه را دشمن خود می داند، تعلیق روابط ما با این سازمان کار اشتباهی نبود.

این مقام کرملین درباره دیدار دوم رؤسای جمهور کشورش با همتای آمریکایی وی افزود: چشم انداز دیدار پوتین و بایدن در آینده نزدیک وجود دارد. آنها در آینده با هم دیدار می کنند.

این در حالیست که «الکساندر گروشکو» معاون وزیر خارجه روسیه جمعه اعلام کرد که روابط عادی دیپلماتیک با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به «ناتو» در بحبوحه اقدامات خصمانه این ائتلاف برضد روسیه غیرممکن است.

گروشکو در این باره گفت که در حال حاضر دیگر هیچ لحظه مثبتی در روابط روسیه و ناتو وجود ندارد که بتوان از آن صحبت کرد.

پیشتر «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه نیز در همین زمینه اعلام کرده بود که مدت هاست تبادل اطلاعات میان روسیه و مقر ناتو وجود ندارد.

وی در این باره اظهار داشت که این ناتو بود که ایده مشورت با مسکو را «دفن» کرد. وی همچنین افزود که کرملین و ائتلاف غربی از مدت ها قبل از تصمیم روسیه مبنی بر قطع ارتباطات دو جانبه در ۱۸ اکتبر (دوشنبه ۲۶ مهر)، مبادله ای با یکدیگر نداشتند.

وزیر خارجه روسیه پیشتر عملیات تعلیق هیئت نمایندگی دائمی این کشور در ناتو و همچنین فعالیت های هیئت نمایندگی رابط نظامی ناتو و دفتر اطلاعات ناتو در مسکو را اعلام کرده بود.

ناتو از این پس در صورت داشتن «هر گونه موضوع فوری» باید به سفیر روسیه در بلژیک مراجعه کند.