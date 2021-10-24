چین قانون تقویت حفاظت از مرزهای زمینی خود را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که با وجود تنش ها میان پکن و دهلی نو، احتمال بروز برخی ناآرامی ها در مرز چین با افغانستان و نیز تشدید همه گیری کرونا در جنوب شرقی آسیا، قانونگذاران چینی قانون تقویت حراست از مرزهای زمینی این کشور را به تصویب رساندند.

به گزارش رویترز، این قانون که از روز اول ژانویه سال آینده میلادی به اجرا در می آید، اطمینان فزاینده چین نسبت به توان مدیریت خطوط مقدم مرزهای خود را نشان می دهد.

در بخشی از این قانون آمده است: چین اقداماتی مؤثری را در محافظت قاطع از حق حاکمیت بر قلمرو و امنیت مرزهای زمینی اتخاذ خواهد کرد.

طبق این قانون، در صورت وقوع درگیری نظامی در کشورهای همسایه و ایجاد تهدید امنیت مرزهای چین، نظامیان این کشور می توانند مرزها را به طور کامل ببندند.