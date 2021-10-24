به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان در مراسم آئین اهدای بازوبند پهلوانی ۱۴۰۰ و تجلیل از مدال آوران المپیک و پارالمپیک که عصر امروز (یکشنبه) در مجموعه ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شد، گفت: ورزش باستانی ما سه هزار سال و بنا بر روایات دیگر چهار هزار سال قدمت دارد.

وی ادامه داد: در اسلام نیز این ورزش با آئین دعا، نیایش، توسل و تضرع بر خانه حق و اولیای دین همراه شد. ورزش پهلوانی ما با یاد خدا و توجه به مبدا هستی عجین شده است.

رئیسی تصریح کرد: مرشد، اشعار توحیدی می‌خواند، اشعاری که انسان را به یاد خدا و اولیا الله و به یاد اینکه باید با پهلوانی، فتوت و مردانگی داشت، می‌اندازد. پهلوان باید بداند که تمام این قدرت و توانایی ازآن خداوند است.

رئیس‌جمهور گفت: این توکل برای انسان بسیار راهگشا است و زندگی او را شکل می‌دهد.

رئیسی افزود: ورزش پهلوانی ما با مفاهیم عالی عبادی و بندگی خدا و مفاهیم انسانی از جمله، مروت، مردانگی، توجه به ضعفا، توجه به دیگران و دگرخواهی در پرتو خداخواهی همراه بوده که بسیار ارزشمند است.

وی ادامه داد: ورزش پهلوانی و ورزش قهرمانی و همچنین قهرمانان و مدال‌آوران کشور ما باید تقویت شوند. جوانان برومند ما ظرفیت بالایی دارند که می‌توانند نام‌آور شوند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: ورزش حرفه‌ای بسیار اهمیت دارد. همراه با این، ورزش همگانی نیز باید گسترش پیدا کند.

وی افزود: یکی از معروف‌ها، بدون تردید ورزش و گسترش ورزش است. گسترش ورزش به دنبالش سلامت و شادابی می‌آورد و ورزش قهرمانی می‌تواند کشور ما را در سکوها قرار دهد.

رئیس جمهور اضافه کرد: در همین دو ماه گذشته که ما توفیق خدمت داشتیم، جوانان عزیز ما نشان دادند که هر روز خبرهای بسیار دلشاد کننده‌ای از قهرمانی زنان و مردانمان در عرصه‌های مختلف بین‌المللی داشتیم.

وی یا بیان اینکه من امیدوارم ورزش قهرمانی، پهلوانی، همگانی و حرفه‌ای با همت وزارت ورزش، بتواند از نقطه فعلی به یک نقطه بسیار بالاتری ارتقا پیدا کند، گفت: حتماً این کار با همت ورزشکاران، قهرمانان و پهلوانان امکان‌پذیر است و تحقق پیدا خواهد کرد. دولت نیز در این رابطه حمایت لازم را انجام می‌دهد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: گسترش ورزش همراه با سلامتی جوانان و سلامتی مردان و زنان کشور است. ورزش می‌تواند از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کند.

وی ادامه داد: امروز آسیب‌های بسیاری در جامعه وجود دارد که از آن رنج می‌بریم و یکی از راه‌های کاهش آن، توسعه ورزش است.

رئیس جمهور اضافه کرد: توسعه ورزش، نشاط را به همراه دارد و بر کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیرگذار است.

رئیسی گفت: یکی از معروف‌های مهم، ورزش است که مورد تاکید همگان قرار می‌گیرد. انشالله با توسعه ورزش در همه خانواده‌ها، مراکز علمی و آموزشی، سازمان‌ها و ادارات، هم سلامتی مردم تضمین خواهد شد و هم از بسیاری از ناسلامتی‌ها، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های روحی و روانی پیشگیری می‌شود.ر

رئیسی گفت: امروز شاهد بودیم، قهرمان ما بعد از پیروزی در میدان نماز خواند، یاد خدا را بر زبان جاری کرد؛ بسیاری از پهلوانان و قهرمانان ملی ما در عرصه‌های جهانی بعد از مدال آوری خدا را شکر کرده و تعدادی از آن‌ها مدال‌هایشان را به شهدا و حضرت علی بن موسی الرضا (ع) هدیه کردند.

وی ادامه داد: این قهرمانی همراه است با توجه به خدا و قدرت لایزال الهی که بالاتر از همه قدرت‌ها در همه عالم است.

گفتنی است پیش از شروع این مراسم، حجت‌الاسلام رئیسی جایگاه ویژه رئیس‌جمهور را که از قبل تدارک دیده شده بود ترک کرد و با حضور در میان ورزشکاران با آن‌ها به گفتگو پرداخت.

همچنین بازوبند پهلوانی ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور بر بازوی «جابر صادق‌زاده» بسته شد.