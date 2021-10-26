۲ کشته و ۴ زخمی در حادثه تیراندازی در فروشگاهی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، پلیس ایالت «آیداهو» اعلام کرد بر اثر تیراندازی در فروشگاهی در شهر «بویزی» مرکز این ایالت، ۲ نفر کشته و ۴ تن دیگر از جمله یک افسر پلیس این شهر نیز زخمی شدند.

پلیس همچنین اعلام کرد که مظنون این حادثه تیراندازی در بازداشت به سر می برد و شرایط وی نیز وخیم گزارش شده است.

مقامات این شهر در این زمینه اعلام کردند که حدود ساعت ۱:۵۰ بعد از ظهر (به وقت محلی) روز دوشنبه، تماس هایی مبنی بر تیراندازی در مرکز خرید «بویزی تاون اسکوئر» با پلیس صورت گرفت. نیروهای پلیس تمام خیابان های منتهی به محل حادثه را بستند.

پلیس و همچنین «اف بی آی» (FBI) تحقیقات خود را در این زمینه شروع کرده اند.

آزادی حمل سلاح گرم در آمریکا عامل اصلی بروز چنین حوادثی در این کشور است به طوری که روزانه خبرهای متعددی از تیراندازی با سلاح گرم و کشتار در ایالت‌های مختلف این کشور در صدر اخبار رسانه‌ها منتشر می‌شود و این در حالی است که لابی قدرتمند سازندگان اسلحه در آمریکا اجازه نمی دهد تا تغییری در این قانون به وجود بیاید.

لازم به ذکر است که بر اساس گزارش مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، ایالات متحده اخیرا بالاترین افزایش میزان قتل و کشتار را در تاریخ معاصرش ثبت کرده است.