۳ افسر پلیس آمریکا در کمین یک ضارب مسلح کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در حادثه تیراندازی بامداد امروز شنبه بیرون از یک باشگاه شبانه در تگزاس آمریکا، یک افسر پلیس کشته و ۲ همکار وی نیز زخمی شدند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، حادثه زمانی رخ داد که ۴ نیروی پلیس مستقر در یک باشگاه شبانه برای بررسی یک ناآرامی که به نظر می رسید سرقت باشد، به خیابان آمدند که با تیراندای ضاربی مسلح مواجه شدند.

به گزارش شبکه تلویزیونی اِی‌بی‌سی، مظنون به این اقدام جوانی ۲۰ ساله است و جستجوها برای یافتن وی ادامه دارد.

مقامات آمریکا این حادثه را کمینی برای نیروهای پلیس نامیدند.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.