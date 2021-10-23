تیراندازی در دانشگاه جورجیا/ یک نفر کشته و ۷ تَن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی اِی‌بی‌سی، در پی تیراندازی بامداد امروز شنبه در محوطه دانشگاهی در جورجیا واقع در آمریکا، دست کم یک تن کشته و ۷ نفر زخمی شدند.

این حادثه در منطقه «فورت وَلی» رخ داد.

پلیس آمریکا در این خصوص اعلام کرد که تحقیقات برای یافتن ضارب یا ضاربین این حادثه آغاز شده و ادامه خواهد یافت.

شاهدان عینی در این باره اعلام کردند که پس از بروز این حادثه نیروهای امنیتی و پلیس منطقه تیراندازی را به محاصره درآوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که روزانه خبرهای متعددی در خصوص تیراندازی در آمریکا و آمار بالای جان باختگان در این حوادث منتشر می‌شود، لابی قدرتمند سلاح اجازه نمی‌دهد که قانونی در خصوص اعمال محدودیت بر حمل سلاح در این کشور تصویب شود.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه‌ها سبب شده تا اغلب مردم اسلحه شخصی در اختیار داشته باشند و به همین علت آمار قتل و کشتار در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالا است.