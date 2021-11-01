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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۸:۵۵

در ایالت «ایلینوی» رخ داد؛

۲ کشته و دهها زخمی در تیراندازی در مراسم هالووین

۲ کشته و دهها زخمی در تیراندازی در مراسم هالووین

تیراندازی در مراسم هالووین در آمریکا، دو کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت که حال چهار تن از آنها وخیم گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، پلیس ایالت «ایلینوی» اعلام کرد که بامداد دوشنبه بر اثر وقوع تیراندازی در مراسم هالووین در این ایالت، دو تن کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند.

حال چهار تن از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. پلیس «ویل کاونتی» در ایالت ایلینوی در این باره گفت که این حادثه حدود ساعت یک بامداد دوشنبه (به وقت محلی) در حیاط پشتی خانه‌ای که حدود ۲۰۰ نفر در آنجا حضور داشتند، رخ داده است.

تحقیقات در همین زمینه در جریان است و شاهدان عینی به پلیس گفته اند که دست کم دو نفر را در حال تیراندازی دیده اند.

در همین رابطه تیراندازی دیگری نیز در شهر «ساکرامنتو» واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا در جریان مراسم هالووین، حداقل ۲ کشته و ۵ زخمی برجای گذاشت.

براساس گزارش‌ها، تقریباً ۳۹ هزار نفر در کشور آمریکا از فوریه ۲۰۱۹ مورد هدف تیراندازی قرار گرفته و جان خود را از دست دادند و این تعداد بین مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ به بیش از ۵۱۰۰۰ نفر افزایش یافته است.

محققان معتقدند پاندمی کرونا با ناراحتی روانی ناشی از دستورات قرنطینه، افزایش میزان خشونت خانگی، اختلال در شبکه‌های اجتماعی، بیکاری و افزایش بی سابقه فروش اسلحه و دسترسی به اسلحه در طول پاندمی مرتبط است.

کد مطلب 5340802

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