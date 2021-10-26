به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال‌ها است که صحبت‌هایی از سوی مسئولان و یا نمایندگان استان فارس در زمینه الحاق بخشی از استان بوشهر و هرمزگان به استان فارس مطرح می‌شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با اشاره به اینکه این صحبت‌ها و اقدامات نه قانونی و نه منطقی است ادامه داد: این افکار و حرکت‌های پوپولیستی ناشی از زیاده خواهی این افراد است و وجاهت قانونی و منطقی ندارد.

وی با بیان اینکه برای هیچکس به ویژه همسایه‌های استان ما محدودیتی برای استفاده از دریا وجود ندارد اضافه کرد: همه کسانی که دوست دارند در این استان کار کنند و از فرصت‌های تجاری آن بهرمند شوند امکان آن برایشان فراهم بوده و هست.

جمیری در مورد اینکه برخی مواقع گفته می‌شود از لحاظ امنیتی نیاز به ارتباط استان فارس به دریا است، بیان کرد: در هیچ جای کشور مردمی جدی‌تر و خوش‌سابقه‌تر از مردم استان بوشهر در حوزه‌های مبارزاتی و پاسداری از مرزهای ایران اسلامی نبوده و نیست.

وی با اشاره به سوابق مردم استان بوشهر در مقابله با استعمار و استکبار تصریح کرد: بوشهری‌ها اجازه دست‌درازی به دشمن نداده‌اند و این سوابق نشان می‌دهد که نیازی به حضور و ورود دیگران نبوده است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با اشاره به میزبانی استان بوشهر از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خاطرنشان کرد: استفاده مالی و اقتصادی این صنایع به دیگران رسیده و در بسیاری از موارد جز آسیب‌های زیست محیطی و آلودگی چیزی نصیب مردم ما نشده است.

وی با اشاره به اینکه این شرکت‌ها حتی حساب بانکی خود را به استان بوشهر منتقل نمی‌کنند افزود: این شرکت‌ها حاضر نیستند به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کنند و جامعه پیرامونی خود را حمایت کنند تا از این آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.

مردم استان بوشهر تن به چنین مصوباتی نخواهند داد

جمیری با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری و فعالیت دیگران در استان بوشهر وجود نداشته و ندارد تاکید کرد: سرمایه گذاران می‌توانند با حضور در استان از مواهب خدادادی آن بهره مند شوند.

وی افزود: توقع داریم که مسئولان ملی از جمله رئیس جمهور و هیئت دولت در سفرهای استانی خود مراقبت کنند که مردم سخت کوش و پاسداران عزیز این مرز آبی طولانی و کسانی که در طول دوران گذشته در مقابل استعمار و استکبار جهانی ایستاده‌اند و پیشانی مبارزاتی کشور هستند را به خاطر برخی زیاده خواهی ها و کارهای کارشناسی نشده نگران و ناراحت نکنند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس گفت: مردم استان بوشهر به هیچ قیمتی تن به چنین مصوباتی نخواهند داد و چنین صحبت‌هایی جز ایجاد آزار و اذیت برای مردم نتیجه‌ای نخواهد داشت. هم مسئولان محلی و هم نمایندگان دست از این تحرکات و طرح موضوعات بردارند.

وی افزود: به استناد اصول قانون اساسی تغییر در تقسیمات کشوری شکل گیری استان یا تغییرات در یک استان ضوابط خاصی دارد که برخی در دولت تصمیم گیری و برخی نیز وارد مجلس می‌شود که تا کنون هیچیک از این موارد در مجلس مطرح نبوده است.

جمیری با بیان اینکه مردم بیدار و هوشیار هستند و نمایندگان مردم نیز در این خصوص توجه ویژه دارند اضافه کرد: با همراهی سایر نمایندگان استان، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار بوشهر، به طور جد این موضوع را دنبال خواهیم کرد

وی بیان کرد: امیدواریم کسانی که اینگونه مسائل را طرح و دنبال می‌کنند و قطعاً منافع مالی و زیاده خواهی‌هایی در جریان است دست، از این طرح موضوعات بردارند و بگذارند مردم با آرامش زندگی کنند.

جمیری ادامه داد: ما با مردم شریف فارس داری فرهنگ مشترک هستیم و باید حق همسایگی را رعایت کنیم. می‌توانیم در کنار هم از مواهب و همه نعماتی که خداوند در اختیارمان قرار داده است استفاده کنیم و دنبال زیاده خواهی نباشیم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس اظهار داشت: هر چند که نمایندگان استان فارس این موضوع را به صورت جدی مطرح می‌کنند اما بنده آثار طرح این موضوع را جدی نمی بی نم.