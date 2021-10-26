به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این بررسی بر روی باکتری Escherichia coli انجام شده و نفوذ به لایه محافظ چند تکه این باکتری درک محققان از روند رشد باکتری یادشده را تسریع کرده و موجب شناسایی بریدگی‌هایی در پوشش بیرونی آن شده که به پزشکان برای تولید آنتی‌بیوتیک های جدید کمک می‌کند.

باکتری‌ها در برابر آنتی‌بیوتیک های فعلی موجود در بازار مقاومت قابل توجهی کسب کرده‌اند و برای تولید نسل جدید آنتی‌بیوتیک ها که مقاومت باکتری‌ها را درهم بشکنند کسب اطلاعات تازه از ساختار آنها ضروری است و این کار با تهیه تصاویر دقیق از باکتری‌ها ممکن می‌شود.

پژوهشگران کالج لندن که تصویر دقیق از باکتری Escherichia coli را تهیه کرده‌اند، هشدار می‌دهند غشای خارجی بسیاری از باکتری‌های فعلی به طور فزاینده‌ای قادر به دفع آنتی‌بیوتیک‌ها بوده و ابر میکروب‌هایی مانند مانند A. baumannii، P. aeruginosa، Salmonella و E. coli می‌توانند تا سال ۲۰۵۰ میلیون‌ها نفر را در سال از بین ببرند.

غشای خارجی باکتری‌ها و ابرمیکروب ها در دهه‌های اخیر در برابر تهاجم آنتی‌بیوتیک های سنتی بسیار مقاوم شده اند و برای درک دقیق علت این تحول، محققان با یک سوزن کوچک با عرض چند نانومتر توانستند ساختارهای مولکولی بسیار ظریف روی سطح باکتری E. Coli را شناسایی کرده و از آن تصویربرداری کنند تا نشان دهند غشای خارجی این باکتری دارای حفره‌های میکروسکوپی از جنس پروتئین است که اجازه عبور مواد مغذی را می‌دهد و در عین حال از ورود سموم و آنتی‌بیوتیک ها جلوگیری می‌کند.

برخی از بخش‌های غشای باکتری E. Coli به جای پروتئین حاوی مولکول‌هایی با زنجیره‌های قندی به نام گلیکولیپید است. شناسایی دقیق این ترکیبات راه را برای انتخاب ترکیبات درست شیمیایی برای تولید آنتی‌بیوتیک های جدید هموار خواهد کرد.