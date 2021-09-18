محقق ایرانی درمانی برای زخم های قدیمی ابداع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پردو، رحیم رحیمی محقق ایرانی و استادیار دانشکده مهندسی مواد در دانشگاه پردو یک کامپوزیت پلیمری انعطاف پذیری حاوی ریز سوزنها ابداع کرده که قادر است به بیوفیلم باکتریایی فیزیکوشیمیایی که در زخمهای مزمن ایجاد میشود، نفوذ کند و از سوی دیگر به طور همزمان مواد ضد باکتری و اکسیژن را برای زخم فراهم کند. نتایج تحقیق رحیمی و همکارانش در ACS Applied Bio Materials منتشر شده است.
رحیمی در این باره میگوید: بیوفیلم یا زیست لایه مانند یک محافظ عمل میکند و اجازه نمیدهد آنتی بیوتیک به سلولها و بافت عفونی برسد. هنگامیکه ریز سوزنها وارد این لایه میشوند، مایع زیرین را جذب و حل میکنند. در نتیجه آنتی بیوتیک به طور مستقیم به سلولها و بافت ملتهب میرسد.
به گفته این محقق، روشهای سنتی برای دور زدن بیوفیلم ایجاد شده روی زخم، تراشیدن آن توسط پزشک است که عملی دردناک است. هممچنین ممکن است طی این عملیات بافت سالم نیز تراشیده شود. او در این باره میافزاید: ریز سوزنها هیچ دردی ایجاد نمیکنند زیر آنها به اندازه بلند نیستند که به اعصاب برسند.
در تحقیق منتشر شده محققان ریز سوزنها را روی زخمهای مدل آزمایش کردند. آنها در کمتر از ۵ دقیقه حل شدند و آنتی بیوتیک به محل زخم منتقل و پس از آن وصله برداشته شد.
فقدان درمان مناسب برای زخمها به عفونت و انتقال باکتری در خون منجر میشود و به همین دلیل زخمهای مزمن یکی از دلایل مهم قطع عضو به حساب می آیند.
مرحله بعدی توسعه ریز سون ها فراتر از آزمایشهای اولیه و انجام آزمایشهای بالینی است.
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