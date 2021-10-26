به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی قمی در سخنرانی حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به حکمت ۸۸ نهج‌البلاغه، گفت: امیرالمؤمنین (ع) فرمودند روی زمین دو امان بود که مانع عذاب الهی بود و یکی از این دو امان در میان ما نیست و مواظب باشید به امان دوم چنگ بزنید.

وی ادامه داد: امیرالمؤمنین (ع) فرمودند آن امانی که از میان ما رفته رسول خدا (ص) بودند ولی امان دوم طلب آمرزش و استغفار است و سپس حضرت آیه ۳۳ سوره مبارکه انفال را تلاوت کردند که خداوند فرمودند ای پیامبر تا تو در میان امت هستی خدا این امت را عذاب نمی‌کند و تا وقتی هم که این امت استغفار می‌کنند خداوند آنان را عذاب نمی‌کند.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: عمار یاسر روزی به پیامبر عرض کرد که ما آرزو داشتیم کاش شما به اندازه حضرت نوح (ع) عمر می‌کردید؛ حضرت فرمودند همانطور که زنده بودن من برای شما خیر است، بعد از مرگ من هم برای شما خیراتی وجود دارد زیرا در زمان حیات من اگر کار بدی انجام دهید من از خدا برای شما طلب آمرزش می‌کنم اما بعد از وفات من هم اگر تقوا داشته باشید و صلوات نیکو بر من و اهل بیت من بفرستید من از خدا برای شما طلب آمرزش می‌کنم.

وی صلوات نیکو را صلوات بر پیامبر (ص) همراه با صلوات بر اهل بیت ایشان دانست و افزود: شافعی که از پیشوایان چهارگانه اهل سنت است خطاب به اهل بیت (ع) می‌گوید در عظمت شأن شما همین بس که هرکسی بر شما درود نفرستد نمازش کامل نیست زیرا در تشهد نماز عبارت «اللهم صل علی محمد و آل محمد» باید گفته شود.

حسینی قمی صلوات بر پیامبر (ص) را موجب بالا رفتن شأن خود ما دانست و گفت: پیامبر فرمودند هر کس یک بار بر من صلوات بفرستد خداوند هزار بار در صفی از فرشتگان بر او صلوات می‌فرستد و در روایات است که وقتی یاد و نام بندگان صالح خدا را برده می‌شود رحمت خدا نازل می‌شود.

وی با بیان اینکه فراوان در روایات از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمودند بر من تنها صلوات نفرستید و بر اهل بیت من هم همراه من صلوات بفرستید، تصریح کرد: پیامبر (ص) در ادامه جواب خود به عمار یاسر فرمودند همچنین بعد از وفات من نامه عمل مؤمنین با نام و نام پدر و نام قبیله شأن بر من عرضه می‌شود و وقتی اعمال‌شان را ببینم اگر خوب باشد حمد خدا را می‌گویم و از خدا برای آنان طلب آمرزش می‌کنم.

استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه از اعتقادات ما است که اعمال ما به پیامبر (ص) و ائمه (ع) عرضه می‌شود، افزود: وقتی پیامبر فرمودند اعمال شما بر من عرضه می‌شود برخی از منافقان تمسخر کردند و نسبت ناروا به پیامبر (ص) دادند که آیه ۱۰۵ سوره توبه نازل شد که «بگو هر چه می‌خواهید انجام دهید، که به زودی کردارتان را خدا و فرستاده او و مؤمنان می‌بینند.»