به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی و سمعی بصری، جشنواره‌های ملی و جهانی فیلم فجر پس از پنج دوره برگزاری مجزا از سال آینده (۱۴۰۱) به صورت یکپارچه و واحد برگزار می‌شوند.

محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی با اعلام این خبر افزود: برگزاری همزمان این رویداد مهم و راهبردی سینمای ایران در سالگرد جشن‌های فجر انقلاب اسلامی با هم افزایی ظرفیت‌ها، قطعاً، فرصت‌های کاربردی مضاعفی را برای بهره مندی جامعه سینمایی، اقشار مختلف مردم، سینماگران و مهمانان خارجی فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: همه ساله در سالروز انقلاب و در پوشش جشن‌های متنوع آن شاهد حضور میهمانان، شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی و حضور چشمگیر رسانه‌های خارجی در کشور هستیم. بدیهی است با برنامه‌ریزی‌های دقیق و هدفمند، جشنواره بین‌المللی فیلم فجر می‌تواند از این مزیت‌ها و فرصت‌ها بهره برداری کند.

خزاعی بیان کرد: سینمای نوین ایران یعنی سینمای پس از انقلاب با تمامی فراز و فرودهایش مهم‌ترین نقش را در پیشبرد دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایفا کرده و حضور مهمانان خارجی و ملاحظه بی‌واسطه آنها از اقبال مردم نسبت به جشنواره فجر و سینما، تصویر بی‌بدیلی علیه تبلیغات استکبار رسانه‌ای علیه کشور است و قطعاً، این مزیت مهم باید مورد توجه قرارگرفته و با برطرف کردن کاستی‌های قبلی تقویت شود و ادغام بخش ملی و بین‌الملل جشنواره از این حیث نیز، قابل اعتناست.

به گفته وی، برگزاری جشنواره جهانی فجر، طی سال‌های گذشته با مدیریت و زحمات دلسوزانه آقایان علیرضا رضاداد، سیدرضا میرکریمی و محمدمهدی عسگرپور، فضاهایی را برای کمک به گسترش روابط بین‌الملل سینما فراهم ساخته است که جای تشکر و قدردانی دارد.

معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اثرات جشنواره جهانی فجر بیان کرد: بدون شک، از مزیت‌های نسبی ایجاد شده و تجارب ارزنده همکاران خوبمان در این رویداد استفاده خواهیم کرد.

وی مطرح کرد: پیرو بررسی «کارگروه مطالعه و ارزیابی جشنواره‌ها» و بنا به مطالبه‌های صنوف و سینماگران کشور در سال‌های گذشته، سازمان سینمایی به این جمع بندی رسیده است که ۲ جشنواره ملی و جهانی فجر را به صورت یکپارچه تحت عنوان «جشنواره بین‌المللی فیلم فجر» برگزار کند.

محمد خزاعی اضافه کرد: با کمک همه خانواده سینما و با تعامل گسترده در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، جشنواره‌های باشکوه و خاطره‌انگیزی را همچون سال‌های دور برای رونق و نشاط سینما و جامعه تدارک ببینیم.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به سرلوحه قراردادن محورهایی چون «خانواده، اخلاق، امید» در دوره جدید سینما اظهار امیدواری کرد: امیدواریم بتوانیم در مسیر اعتلای سینمای ملی، «گفتگوهای میان فرهنگی»، ایجاد پتانسیل‌های بالقوه برای تبدیل شدن به ویترین سینمای خاورمیانه، پویایی اقتصاد سینما، روزآمدسازی و ارتقای سطح دانش و بینش سینماگران ایرانی از طریق تبادل تجربه با سینماگران خارجی، تقویت حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و.... با ترسیم سیاست‌های کلیدی و راهبردی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب گام برداریم.