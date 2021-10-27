به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی کشور طی حکمی مسعود نقاش‌زاده را به سمت دبیر چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر منصوب کرد.

در متن حکم دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر به این شرح است:

«به نام خدا

جناب آقای دکتر مسعود نقاش‌زاده نظر به شایستگی، تجربه و تعهد، جناب‌عالی را به سمت دبیر چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر منصوب می‌نمایم. اینک که آیین بزرگداشت سینمای ایران به چهل سالگی رسیده است، در دور تازه این رویداد فاخر و ارجمند، شایسته است با تکیه بر دستاوردهای ارزشمند خانواده بزرگ سینما، راه این مهم‌ترین رخداد سینمای ایران را با چراغ اندیشه و اخلاق و هنر، روشن‌تر نماییم. امید است با اتّکال به پروردگار متعال و با عنایت به چشم‌اندازهای گام دوم انقلاب اسلامی و راهبردهای کلان سازمان سینمایی، ضمن همراهی با اهالی فرهیخته سینما، منتقدان و اصحاب رسانه، جوانان متعهد و با دانش و با توجه به اصل صرفه‌جویی و اجتناب از تشریفات زائد و با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند گذشته و ظرفیت نیروهای داخلی سازمان، در برگزاری رویدادِ فجر سینمای ایران همزمان با فجر انقلاب اسلامی موفق باشید. انتظار می‌رود چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر، فرصتی مغتنم برای آغاز فصلی جدید در مسیر تکوین و بازسازی انقلابیِ زیرساخت‌های سینمای کشور باشد.

هماهنگی، همکاری و همراهی مؤسسات و معاونت‌های سازمان، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی، مورد نظر و حائز اهمیت است.»

مسعود نقاش زاده مسعود نقاش‌زاده، کارگردان، استاد دانشگاه و از مدیران فرهنگی و سینمایی کشور است. وی دارای درجه دکترای مطالعات هنر، کارشناسی ارشد سینما و کارشناسی کارگردانی فیلم است و سابقه مدیریت به عنوان معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی، مدیر کل امور برنامه‌ها و مشاور عالی مرکز سیما فیلم، معاون آموزش و پژوهش خانه سینما، و معاون تامین و تولید موسسه رسانه‌های تصویری را داشته است.