به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نشر نیماژ کتاب‌های «هراس» نوشته‌ فالک ریشتر با ترجمه‌ محمود حسینی‌زاد، «نمایشنامه‌های فراموش‌شده» نوشته‌ فرانتس کافکا، روبر پنژه، تادئوش روژه‌ویچ، آرتور آدامف و اورسون ولز با ترجمه‌ علی شمس، «میدان پارلمان» نوشته‌ جیمز فریتز با ترجمه‌ حسین جمالی و مهرانگیز قهرمانی و «قصه‌های برزخی و سفر در تاریکی» نوشته‌ لن جنکین با ترجمه‌ علی حاجی‌ملاعلی و فاطمه سیادتی از مجموعه‌ نمایشنامه‌های خارجی نشر نیماژ موسوم به «تئاترِ آنسو» منتشر و روی پیشخان کتابفروشی‌ها قرار گرفت.

«نمایشنامه‌های فراموش‌شده»: شش متن ترجمه‌نشده از پنج نویسنده‌ مطرح

مجموعه‌ «نمایشنامه‌های فراموش‌شده» آثاری را شامل می‌شود که مخاطب ایرانی پیشتر شناختی از آن نداشته است. شش نمایشنامه از پنج نویسنده‌ مطرح. «نگهبان مقبره» از فرانتس کافکا، «معماران» از روبر پَنژه، «پروند و یک زوج ایده‌آل» هر دو از تادئوش روژه‌ویچ، «یک زن شیرین» از آرتور آدامف و «روز کلمبوس» از اورسون ولز نمایشنامه‌های ترجمه شده در این کتاب‌اند. آثاری کمتر دیده‌ شده یا گم‌شده در قیاس با سایر آثاری که از نویسندگان نامبرده تاکنون به فارسی خوانده‌ایم. هر ۶ نمایشنامه‌ برای نخستین‌بار به فارسی ترجمه شده‌اند و ازین رو بهترین عنوان برای هم‌نشینی این آثار در کنار یکدیگر همین نامِ نمایشنامه‌های فراموش‌شده می‌توانست باشد.

این کتاب در ۱۶۲ صفحه و با کاغذ بالک، جلد شومیز و قیمت ۵۵۰۰۰ تومان به بازار نشر عرضه شده است.

«هراس»: برگردان حسینی‌زاد از متن آلمانی

نمایشنامه‌ «هراس» فالک ریشتر که توسط محمود حسینی‌زاد از متن آلمانی به فارسی برگردانده شده، عکس‌العمل سریع و قاطعی به شروع فعالیت و گسترش گروه‌های دست‌راستی و بنیادگرایان مسیحی در آلمان است که اکتبر 2015 در برلین به صحنه رفت. اجرای این نمایش در برلین با جاروجنجال همراه شد. از ایجاد اختلال در حین اجرا تا دیوارنویسی و تلفن‌های تهدید به مرگ و تهدید به آتش زدن سالن تئاتر. درخواست حزب دست‌راستی برای پایین کشیدن نمایش از صحنه با مخالفت سوسیال‌دموکرات‌ها و سبزهای آلمان روبه‌رو شد.

این کتاب در ۱۲۲ صفحه و با کاغذ بالک، جلد شومیز و قیمت ۴۰۰۰۰ تومان روی پیشخان قرار گرفته است.

«میدان پارلمان»: آرزویی دور برای تغییر جهان

نمایشنامه‌ «میدان پارلمان» را جیمز فریتز علیه روزمرگی نوشته است، با اینکه نویسنده‌ این اثر در انگلستان زندگی می‌کند اما موضوعی را دستمایه‌ نگارش قرار داده که در این دوران بیشتر مردم دنیا درگیر آن هستند. با وجود جنگ‌ها، سلطه‌گری‌ها و عدم آگاهی مردمان، دنیا هر روز تاریک‌تر می‌شود. انسان‌هایی هستند که می‌خواهند این روند مهلک را تغییر دهند و آینده‌ای بهتر به‌وجود آورند.

داستان این نمایشنامه درباره‌ کسی یا کسانی است که می‌خواهند کاری کنند اما هنوز نمی‌دانند چه‌چیز درست و چه‌چیز اشتباه است، آنچه برای ما باقی‌مانده تلاش برای نجات زندگی انسان در آینده‌ دور و نزدیک است. زیرا انسان نمی‌تواند زندگی و شکنجه‌اش را تاب بیاورد. زبان، شخصیت‌ها و موقعیت‌های روزآمد این نمایشنامه در جریان اجرا می‌تواند موجب تجربه‌ای اندیشه‌برانگیز شود.

کتاب «میدان پارلمان» در ۱۱۲ صفحه و با کاغذ بالک، جلد شومیز و قیمت ۴۰۰۰۰ تومان به کتابفروشی‌ها عرضه شده است.

«قصه‌های برزخی و سفر در تاریکی»: اپیزودیک با تئاتریکالیته‌ بالا

لن جنکین؛ نمایشنامه‌نویس، رمان‌نویس، فیلمنامه‌نویس و کارگردان تئاتر آمریکایی و برنده‌ی سه جایزه‌ی ادبی‌ است. نمایشنامه‌ «قصه‌های برزخی» سال ۱۹۸۰ دو جایزه‌ نویسندگی و کارگردانی دریافت کرده و همچنین برنده‌ جایزه‌ی امی بوده است. ویژگی‌های سبکی لن جنکین را به‌خوبی می‌توان در دو نمایشنامه‌ «قصه‌های برزخی و سفر در تاریکی» مشاهده کرد. عناصری از قبیل ساختار اپیزودیک، چندآوایی، زبان‌محوری، تئاتریکالیته و پرفورماتیو بودن و همچنین تداخل و ترکیب سبک‌ها و ژانرهای مختلف. قصه‌های برزخی شامل سه اپیزود با عناوین بزرگراه، میان‌پرده و هتل است. «سفر در تاریکی» نیز درامی ابزورد است که خواننده/تماشاگر را به یک سفر متافیزیکی خارق‌العاده و مفرح می‌برد. «عموسامِ من» یکی دیگر از نمایشنامه‌های جنکین است که پیش از این به فارسی ترجمه شده است.

این کتاب در ۱۳۲ صفحه و با کاغذ بالک، جلد شومیز و قیمت ۴۰۰۰۰ تومان به بازار نشر عرضه شده است.