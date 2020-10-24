به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر کتاب «دیوان بین‌المللی کیفری را بهتر بشناسیم: ۴۸ پرسش و پاسخ درباره دیوان بین‌المللی کیفری» نوشته محمدمهدی سیدناصری را با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۱۰۷ صفحه و بهای ۲۷ هزار تومان منتشر کرد.

دیوان کیفری بین‌المللی نخستین مجمع قضائی دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات مهم است. اندیشه تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری به سال‌های پس از جنگ‌های جهانی بازمی‌گردد. نخستین دادگاهی که به اراده جامعه بین‌الملل برای رسیدگی به جرایم مرتکبان تشکیل شد، دادگاه نورنبرگ و سپس دادگاه توکیو بود. تشکیل این دو دادگاه تحولی شگرف در حقوق بین‌الملل بود.

با تشکیل این دادگاه برای نخستین بار در تاریخ جامعه بین‌المللی به جرایم مهمی نظیر نسل کشی و جنایت علیه بشریت که مرتکبان آنها عموماً از رهبران کشورها و افراد بلندپایه نظامی و غیرنظامی، یعنی کسانی که در کشورشان از مصونیت قضائی و پشتیبانی برخوردارند، پرداخته شد.

سیدناصری که مدرس حقوق در دانشگاه‌هاست، در این کتاب با زبانی ساده مهم‌ترین نکات را در شناخت هرچه بیشتر این نهاد قضائی بین‌المللی به همراه تاریخچه آن به مخاطبان معرفی کرده است. زبان کتاب بسیار ساده است و به همین دلیل مخاطب عام دارد و حتی نوجوانان نیز می‌توانند آن را به راحتی مطالعه کنند.

این‌کتاب دو فصل کلی دارد: «آشنایی با سازمان ملل متحد به زبان ساده» و «آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری به زبان ساده» که نویسنده در فصل نخست کتاب به این ۱۰ سوال پاسخ گفته است: «اندیشه ایجاد جامعه‌ای آرام در جهان چگونه شکل گرفت؟»، «جامعه ملل چه زمانی تأسیس شد؟»، «چرا سازمان ملل متحد تأسیس شد؟»، «آیا سازمان ملل متحد حکومتی جهانی محسوب می‌شود؟»، «آیا سازمان ملل متحد ابزار کشورهای بزرگ و قدرتمند است؟»، «آیا کشورها حاکمیت خود را در سازمان ملل متحد واگذار می‌کنند؟»، «وظایف و اهداف سازمان ملل متحد چیست؟»، «ساختار سازمان ملل متحد چگونه است؟»، «اصول راهنمای سازمان ملل متحد چیست؟» و «طرح و رنگ پرچم سازمان ملل متحد چگونه است؟».

در فصل دوم کتاب نیز به ۳۸ سوال درباره دیوان بین‌المللی کیفری پاسخ داده شده است. برخی از این پرسش‌ها بدین شرح است: «حقوق بین‌الملل چیست؟»، «حقوق بین‌المللی کیفری به چه معناست؟»، «ماجرای دادگاه نورنبرگ چه بود؟»، «دادگاه توکیو به اتهامات چه افرادی رسیدگی کرد؟»، «چرا دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق تأسیس شد؟»، «دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا به اتهامات چه افرادی رسیدگی کرد؟»، «هیات ویژه برای جرایم ویژه در دادگاه‌های محلی دیلی، تیمور شرقی چگونه بود؟»، «دیوان بین‌المللی دادگستری چه می‌کند؟»، «شورای امنیت سازمان ملل متحد چه می‌کند؟»، «دیوان بین‌المللی کیفری برای چه تأسیس شد؟»، «مقر دیوان بین‌المللی کیفری در کجا قرار دارد؟»، «چرا آمریکا و برخی کشورهای دیگر عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری را نپذیرفته‌اند؟»، «زبان‌های رسمی دیوان بین‌المللی کیفری چیست؟»، «دادستان کل دیوان عالی کیفری بین‌المللی در چه مواردی وارد عمل می‌شود؟»، «اصل صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری چگونه است؟»، «قضات دیوان بین‌المللی کیفری چگونه انتخاب می‌شوند؟» و...