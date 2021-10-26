مراسم ۱۳ آبان در استان تهران با محوریت استکبارستیزی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی عصر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران اظهار داشت: طی اربعین امسال هزاران نفر از شهرستان‌های استان تهران با پای پیاده به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی حرکت کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به اینکه امسال در شرایط حساسی قرار داریم گفت: با توجه به برخی مواضع خوب دولت و بدنه اجرایی کشور جا دارد ۱۳ آبان باشکوه‌تر از هرسال برگزار شود.

محمودی بیان داشت: باید عامه مردم در این مراسم پای کار بیایند و نیز در فضاسازی شهری این امر دیده شود و ضرورت دارد که یوم الله ۱۳ آبان با استکبارستیزی و محکومیت جنایات آمریکا قوی‌تر از هر سال برگزار شود.

وی در ادامه عنوان کرد: سال قبل علیرغم تمام برنامه ریزی ها برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی تعطیل شد اما امسال انتظار می‌رود که با قدرت هرچه تمام تر فریاد استکبارستیزی از ایران اسلامی به کل دنیا مخابره شود.