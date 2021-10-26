مبالغ جریمه ها خیلی پایین بود/ ادامه جنگ بر سر تبلیغات محیطی!

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریفی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره مصوبات امروز جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: امروز درباره بند یک اساسنامه مبنی بر تصویب و تأیید آن تصمیم‌گیری شد تا برنامه‌ریزی دقیقی در خصوص این موضوع انجام شود.

وی ادامه داد: قرارداد سرمربی تیم امید و دستیاران آقای مهدوی کیا مورد تصویب هیأت رئیسه قرار گرفت. بحث‌های مربوط به قراردادهای تجاری نیز مورد بررسی قرار گرفت. امضای تفاهم نامه‌هایی با شورای عالی مناطق آزاد داشتیم. توافق با حامیان مالی مورد بررسی قرار گرفت.

شریفی از گزارش آنلاین میرشاد ماجدی درباره شرایط تیم امید ایران و اقدامات فدراسیون در زمینه استعدادیابی خبر داد و گفت: پس از این صحبت‌ها درباره اصلاح قرارداد داوران و حامی مالی مربوط به این قشر صحبت شد که قرار است اصلاح شود.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره تصویب برخی بندهای آئین‌نامه مسابقات گفت: طبق مصوبه امروز در تمامی رده‌ها، نتایج بازی‌های رو در رو جایگزین تفاضل گل می‌شود.

او از افزایش جریمه‌های انضباطی خبر داد و اظهار داشت: مبالغ فعلی پایین هستند. اصلاح این مبالغ مصوبه بود. قرار شد سقف و کف جرایم انضباطی تا هفت برابر افزایش پیدا کند.

شریفی درباره این تصمیم افزود: رقم‌ها خیلی پایین بود و حالا کمی متفاوت شده است.

او درباره جذب بازیکن خارجی در لیگ فوتسال تصریح کرد: طبق الزامات سابق دوباره مصوب شد انجام شود.

شریفی که از این پس طبق تصویب هیأت رئیسه به عنوان سخنگوی فدراسیون صحبت خواهد کرد، درباره بحث مربوط به حق تبلیغات محیطی تاکید کرد: بله در این باره بحث شد ولی قانون هم در این باره مشخص است. ما از برون سپاری در فدراسیون فوتبال استقبال می‌کنیم. آنچه اکنون درباره تبلیغات محیطی توسط سازمان لیگ انجام می‌شود خلق الساعه نبوده است. یک شبه، یک نفر تصمیم نگرفته است. مجمع عمومی سازمان لیگ در این باره رأی‌گیری کرده و تصویب داشته است. اگر قرار است اقدامی شود باید در مجمع سازمان لیگ تصمیم‌گیری شود. ما از دادن کار استقبال می‌کنیم.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال گفت: نظر آقای عزیزی خادم و بهاروند این است که موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود تا به نتیجه برسد.

شریفی درباره جزئیات فسخ قرارداد فدراسیون فوتبال با شرکت ارائه دهنده تجهیزات VAR که توسط خبرگزاری مهر، منتشر شد گفت: آنچه که من می‌دانم در واقع همان خبری است که منتشر شد. شرکت طرف قرارداد را شنیدم که عدم تمایل به همکاری دارد.

او درباره اینکه آیا پولی بابت این موضوع می‌گیرد ادامه داد: پولی نداده‌ایم که بخواهیم بگیریم. برای چهار بازی اجاره کردیم. هر بازی هم دستمزد آن را پس از پایان مسابقه پرداخت می‌کردیم.

سخنگوی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: از فرایند قانونی پیروی کردیم و می‌کنیم. سازمان بین‌المللی بالادستی به اسم فیفا داریم. ۱۵ شرکت داریم که باید با آنها وارد صحبت شویم. نمی‌دانم دوستان در فدراسیون درباره همکاری با شرکت قبلی چه تصمیم خواهد گرفت. امیدوار هستیم روند به گونه‌ای پیگیری شود که بتوانیم از تکنولوژی VAR استفاده کنیم.

شریفی درباره صحبت‌های تند وحید صالحی داور فوتبال ایران درباره اتهاماتی که به جامعه داوری و فدراسیون فوتبال زده شد، گفت: من صحبت‌های او را نشنیده ام. من فکر می‌کنم در رقابت‌های لیگ برتر و دسته اول حدود ۳۰۰ داور به طور کامل دعوت نشدند. آقای افشاریان جانانه و مردانه روی این مساله پافشاری کرد. خواست تعداد داوران کاهش پیدا کند. تعداد داوران در لیگ برتر در فصل گذشته حدود ۱۸۰ نفر بوده است.

وی تصریح کرد: من از اسم آوردن معذورم اما باید بگویم بسیاری از داوران سرشناس کنار گذاشتند. اگر اسنادی علیه این ماجرا وجود دارد می‌توانند از طریق رکن قضائی فدراسیون فوتبال، ماجرا را پیگیری کند.

او در حاشیه جلسه امروز هیأت رئیسه درباره قطعی شدن میزبانی بیروت از دیدار تیم‌های ملی فوتبال لبنان و امارات گفت: میزبانی لبنان از سوی فیفا تأیید شد و بازی با این تیم به طور قطعی در لبنان برگزار می‌شود. چند باری درباره این موضوع صحبت شده بود که اکنون قطعی شد.

وی درباره اینکه آیا در این دیدار از VAR استفاده می‌شود ادامه داد: تا جایی‌که من خبر دارم مجهز به استفاده از این سیستم هستند. من هیچ توضیح بیشتری درباره حضور تماشاگر یا استفاده آنلاین یا آفلاین از VAR ندارم.