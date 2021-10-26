آیین نامه لیگ فوتبال رسما تغییر کرد/ بازی رودرو به جای تفاضل گل

به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقاتی که فصل گذشته در لیگ‌های فوتبال ایران رخ داد و گمانه زنی‌ها درباره تبانی را بیشتر کرد، فدراسیون فوتبال را وا داشت تا آیین نامه مسابقات را تغییر کند.

پیش از این تفاضل گل بعد از امتیاز برای تعیین تیم برتر استفاده می‌شد ولی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال این قانون را تغییر داد.

به گفته حسین شریفی سخنگوی فدراسیون فوتبال در نشست امروز سه شنبه هیات رئیسه مصوب شد تا بازی رو در رو جایگزین تفاضل گل شود.

شریفی به خبرنگاران گفت: این مورد در جلسه هیات رئیسه مصوب شد و در تمام رده‌های سنی اعمال خواهد شد.