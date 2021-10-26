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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۴۱

با اعلام دبیرکل فدراسیون فوتبال؛

رئیس کمیته فوتسال باز هم مشخص نشد/ بازی با ایتالیا قطعی است

رئیس کمیته فوتسال باز هم مشخص نشد/ بازی با ایتالیا قطعی است

در پایان جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال نامی از رئیس جدید کمیته فوتسال برده نشد و تکلیف تیم ملی هم نامشخص باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال صبح امروز سه شنبه برگزار شد. قرار بود یکی از دستورات این جلسه انتخاب رئیس جدید کمیته فوتسال و تعیین تکلیف تیم ملی بزرگسالان و سایر رده های سنی باشد.

پیش از این مهرداد سراجی سرپرست کمیته فوتسال بود اما پیش از جام جهانی و به دلیل اختلافاتی که با شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال داشت، از سمت خود استعفا کرد.

حسن کامرانی فر دبیر فدراسیون فوتبال بعد از این جلسه با حضور در میان خبرنگاران درباره تصمیمات این فدراسیون درباره کمیته فوتسال گفت: فوتسال برای ما یک برند است. به زودی رئیس کمیته فوتسال و تغییراتی که در حوزه فوتسال است اعلام می شود. باید نگاه ما نگاه پیشرفت و توسعه باشد. فدراسیون در جهت توسعه با کسی تعارف نمی کند.

کامرانی فر ادامه داد: در چند روز آینده شرایط تیم ملی فوتسال در تمام قسمت ها اعلام خواهد شد.

دبیر کل فدراسیون فوتبال در خصوص بازی دوستانه با ایتالیا هم تاکید کرد: بله این بازی انجام می شود. ایتالیا از تیم ملی ایران دعوت کرده است. به زودی تغییرات در فوتسال به اطلاع همه خواهیم رساند.

کد مطلب 5336343

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