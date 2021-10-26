به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به ایجاد مشکل در استفاده از کارت‌های سوخت خودروها، گفت: عملیات هدفمندی روی جایگاه‌های سوخت انجام شده است که مسئولان مربوطه در حال رفع مشکل هستند.

وی با بیان اینکه پس از بررسی‌های لازم از سوی مسئولان مربوطه اطلاع‌رسانی دقیق درباره اتفاق رخ داده انجام خواهد شد، افزود: برخی شایعات در فضای مجازی مطرح شده است مبنی بر اینکه مشکل ایجاد شده مربوط به گرانی احتمالی حامل‌های سوخت است که این موضوع کذب محض است و تکذیب می‌شود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشکل اکثر پمپ بنزین‌ها رفع شده است و در ساعات آینده نیز مشکل به کلی برطرف می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه بنده نیز به عنوان رئیس کمیسیون پیگیری‌هایی را درباره اتفاق امروز داشتم و جلساتی نیز با مسئولان وزارت نفت و پالایش پخش داشتیم، بیان کرد: رئیس مجلس نیز پیگیر اتفاق رخ داده است و به کمیسیون انرژی دستور پیگیری این موضوع را داده است.