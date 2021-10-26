به گزارش خبرنگار مهر، علی فروزنده، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: سوختگیری به صورت آزاد مشکلی ندارد و تا برطرف شدن اختلال، مردم می‌توانند به صورت آزاد اقدام به سوختگیری کنند.

وی افزود: این اختلال به دلیل بروز مشکل در سامانه متمرکز کارت سوخت ایجاد شده و کارشناسان در حال بررسی موضوع برای رفع مشکل هستند.

به گفته فروزنده، به دلیل مشکل فنی ایجاد شده، شرکت پالایش و پخش سامانه کارت سوخت را موقتاً از مدار خارج کرده و سوخت‌گیری با قیمت آزاد ادامه دارد.

سیستم سوخت جایگاه‌ها باید بصورت دستی به حالت آفلاین تغییر داده شود

فروزنده همچنین گفت: در جلسه‌ای که با حضور مسئولین شرکت ملی پالایش و پخش به همین منظور تشکیل شده، راه‌های رفع مشکل و بازگرداندن جایگاه‌های سوخت به حالت عادی در دست بررسی است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های رسیده، در برخی شهرها سوخت گیری بصورت آزاد ادامه دارد اما در برخی شهرها لازم است کارشناسان شرکت ملی پالایش و پخش به صورت دستی حالت جایگاه را به صورت آفلاین تغییر بدهند تا سوخت گیری انجام شود.

وی تصریح کرد: به این ترتیب درجایگاههایی که عرضه سوخت به صورت کامل متوقف شده، تا ساعاتی دیگر عرضه سوخت با نرخ آزاد آغاز می‌شود.

این مقام مسئول به مردم توصیه کرد صبر پیشه کنند و فعلاً به جایگاه‌های سوخت مراجعه نکنند.

اطلاعیه وزارت نفت / ‏‬مشکلی برای سهمیه سوخت ایجاد نخواهد شد

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت هم با صدور اطلاعیه‌ای درباره مشکل فنی ایجاد شده در سامانه کارت هوشمند سوخت اعلام کرد: در پی مشکل فنی ایجاد شده در سامانه کارت هوشمند سوخت، از دقایقی پیش استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های عرضه سراسر کشور دچار وقفه شده است؛ اما طبق اطلاعات به دست آمده از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم‌اکنون سوخت‌گیری در جایگاه‌های عرضه مشکلی ندارد و با وجود خارج شدن سامانه هوشمند سوخت از مدار، مردم می‌توانند با قیمت آزاد سوخت‌گیری کنند. کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در حال بررسی مشکل فنی ایجاد شده و رفع آن هستند و این اطمینان به هموطنان عزیز داده می‌شود که هیچ مشکلی برای سهمیه سوخت ایجاد نخواهد شد.

مشکل نرم‌افزاری عامل قطع شدن سامانه کارت سوخت است / درحال به روزرسانی هستیم

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور هم در گفتگویی تلویزیونی گفت: از ساعت ۱۱ صبح امروز در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور اختلال در سامانه هوشمند سوخت به وجود آمده است که علت مشکل، نرم افزاری است.

رضا نواز افزود: علت مشکل در سامانه سوخت پمپ بنزین‌ها، نرم افزاری است. منتهی در ۸ سال گذشته به علت بی توجهی به موضوع سامانه هوشمند سوخت، دستگاه‌ها و کارتخوان های سوخت نصب شده در جایگاه‌ها، کاملاً مستهلک شده‌اند که در حال حاضر مشکل نرم افزاری هم اضافه شده است.

وی گفت: در حال پیگیری موضوع به روزرسانی و حل مشکل نرم افزاری هستیم.

نواز افزود: فعلاً تا رفع مشکل، امکان سوخت گیری برای بنزین و گازوئیل آزاد وجود دارد ولی با کارت سوخت امکان سوخت گیری نیست.

وی ادامه داد: همه متخصصین شرکت ملی پخش پالایش فرآورده‌های نفتی و مجموعه وزارت نفت در حال تلاش برای رفع مشکل هستند.

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت: از هموطنان خواهش می‌کنم در جایگاه‌های سوخت تجمع نکنند و به اطلاعیه‌هایی که از شرکت‌های تابع وزارت نفت و شرکت ملی پخش پالایش فرآورده‌های نفتی صادر می‌شود، توجه کنند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت: ظرف چند ساعت آینده ۷۰ درصد جایگاه‌ها آماده عرضه سوخت آزاد خواهند شد

رضایی، مدیر سامانه هوشمند سوخت هم در گفت و گوی تلویزیونی، با بیان اینکه جلسات جهت بررسی مشکل فنی جایگاه‌های سوخت در حال برگزاری است، اظهار کرد: جایگاه‌های سوخت به تدریج برای عرضه سوخت با نرخ آزاد و خارج از سهمیه بندی در حال فعالسازی هستند.

وی افزود: از هموطنان خواهش می‌کنیم به جایگاه‌هایی که هنوز فعالسازی نشده‌اند مراجعه نکنند و صبور باشند. کارشناسان ما در حال مراجعه به جایگاه‌ها هستند تا با خارج کردن سامانه هوشمند سوخت از مدار، امکان سوخت گیری آزاد را فراهم کنند.

وی ادامه داد: ظرف چند ساعت آینده ۷۰ درصد جایگاه‌ها آماده عرضه سوخت آزاد خواهند شد.

رضایی افزود: مشکل سخت افزاری را تکذیب می‌کنم و مشکل فقط نرم افزاری است؛ البته با توجه به حساسیت سوخت رسانی، سعی می‌کنیم با راهکارهای موازی یعنی عرضه سوخت با نرخ آزاد از بروز مشکل برای مردم جلوگیری کنیم.

وزارت نفت: شایعه افزایش قیمت سوخت قویاً تکذیب می‌شود

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت موقتی است و فرآورده به میزان کافی در انبارهای نفت و جایگاه‌های عرضه سوخت وجود دارد.

در این اطلاعیه شایعات مربوط به افزایش قیمت سوخت قویاً تکذیب شده است.

وزیر کشور: برنامه‌ای برای گرانی بنزین وجود ندارد

وزیر کشور هم در اظهارنظری با بیان اینکه هیچ برنامه‌ای برای گرانی بنزین وجود ندارد، گفت: اختلال در ارائه خدمات در برخی از پمپ‌های بنزین ناشی از یک اشکال فنی و سامانه‌ای است.

احمد وحیدی با اشاره به اختلال ایجاد شده در پمپ بنزین‌های سراسر کشور گفت: اختلال در ارائه خدمات در برخی از پمپ‌های بنزین ناشی از یک اشکال فنی و سامانه‌ای است و به زودی رفع می‌شود.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه هیچ برنامه‌ای برای گرانی بنزین وجود ندارد، گفت: مردم نگرانی نداشته باشند.

تحویل سوخت در جایگاه‌های سی. ان. جی بدون مشکل در جریان است

محسن جوهرچی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه جایگاه‌های سی ان جی به سامانه هوشمند متصل نیستند، گفت: مشکلی در تحویل سوخت در جایگاه‌های سی ان جی وجود ندارد.

وی افزود: اختلال در سامانه هوشمند سوخت ایجاد شده است ولی به دلیل اینکه سی ان جی به این سامانه متصل نیست مشکلی در تحویل سوخت وجود ندارد.

معاون وزیر نفت: مشکل در ۱۵ جایگاه تهران برطرف شده است / تا ساعاتی دیگر عرضه بنزین آزاد در همه جایگاه‌ها برقرار می‌شود

جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگویی تلویزیونی با اشاره به اینکه جایگاه‌هایی که با سامانه جامع ارتباط نداشتند فعال هستند گفت: این مشکل سراسری است و دلیل آن اختلال کامپیوترهای جایگاه‌ها است.

وی با اشاره به اینکه هر کس به جایگاه مراجعه می‌کند ارتباط آن با یک سیستم جامع و مودم با شرکت پالایش و پخش برقرار می‌شود گفت: در حال حاضر اقداماتی انجام می‌شود که از طریق یک نرم افزار ارتباط بین جایگاه سوخت و مودم برقرار شده و ارتباط بین جایگاه و مرکز داده در حال تست است تا به صورت آفلاین عرضه انجام شود.

سالاری افزود: به موازات این کار، تیمی از شرکت پالایش و پخش به جایگاه‌ها اعزام شدند تا به صورت دستی مشکلات جایگاه را برطرف کنند و به صورت آفلاین عرضه انجام شود.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش در ادامه گفت: در حال حاضر ۱۵ جایگاه در تهران به مدار فعالیت برگشتند و در استان‌ها هم آمار متفاوت است. به طور مثال در استان اردبیل نزدیک به ۱۳-۱۴ جایگاه فعال است و در برخی استان‌ها آمار کمتر است.

وی با اشاره به شائبه حمله سایبری گفت: این مورد هنوز بررسی نشده است و در حال بررسی است که مشکل آیا نرم افزاری بوده یا حمله سایبری اتفاق افتاده است.

سالاری در پاسخ به اینکه در نهایت چه زمانی مشکل برطرف می‌شود، افزود: اگر از طریق نرم افزاری که گفته شد در یکی از جایگاه‌ها تست شده و اگر موفقیت آمیز باشد می‌توان از آن طریق مشکل همه جایگاه‌ها را برطرف کرد ولی اقدامی که به صورت دستی در حال انجام است می‌تواند تا چند ساعت دیگر عرضه بنزین به صورت آزاد را از سر گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: مشکلی برای ذخایر سوختی کشور نیست و ذخایر به قدر کافی موجود است به نحوی که حتی شرایط برای صادرات بنزین فراهم است.

فعال سازی مجدد ۱۲۲ جایگاه سوخت در استان تهران

محسن وزارتی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران گفت: تا این لحظه ۱۲۲ جایگاه در سطح استان تهران فعال شده و به مردم سوخت رسانی می‌کنند ضمن این که با فعالیت بیش از ۴۵ اکیپ در سطح استان تهران، وضع فعال شدن جایگاه‌ها نیز رو به بهبود است.



وی افزود: همچنین ۲۷ دستگاه خودروی سوخت‌رسان سیار نیز در سطح استان تهران فعال است و هر جایی که انتظار هموطنان برای دریافت بنزین، طولانی شود این خودروها به هموطنان سوخت رسانی خواهند کرد.



وزارتی تأکید کرد: هم اکنون بنزین به نرخ آزاد و لیتری ۳ هزار تومان ارائه می‌شود که با رفع اشکالات موجود روند سوخت رسانی به روال قبل برخواهد گشت.

اسامی جایگاه‌هایی که در سراسر کشور فعالسازی شده‌اند

شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اسامی جایگاه‌های سوخت را که به مدار سوخت گیری بازگشته‌اند، اعلام کرد.

منطقه تهران

ناحیه مرکزی: ۱۱۰ - ۲۳۲ -میدان شهدا -۱۵۵

ناحیه شمال: ۱۴۸-۲۰۶- ۲۷۶

ناحیه جنوب: ۱۶۶

ناحیه شرق: کمند - ۱۵۴- بخششی - پردیسان _پردیس - کوثر - ۲۲۴

ناحیه غرب: ۱۳۶ - ۲۳۰ - ۲۳۶ - ۱۷۷

ناحیه اسلامشهر: نماز

ناحیه پاکدشت: انقلاب -کوروش

ناحیه رباط‌کریم: مهستان - تختی- رباط‌کریم- پرند-دهقانی - چمران- پادنا-نگارستان-سالور

ناحیه ورامین: پوینیک

ناحیه فیروزکوه: فیروزکوه جایگاه داخل شهر

ناحیه دماوند: چنارغرب - فیروزان

ناحیه شهریار: مروارید

ناحیه ری: ۱۷۵

مجموع جایگاه‌های فعال عرضه سوخت کشور به تفکیک استان‌ها:

تهران ۷۰

آذربایجان شرقی ۶۰

کرمانشاه ۳۳

تربت حیدریه ۱۲

هرمزگان ۳۵

مرکزی ۱۷

کهکیلویه ۱۵

چابهار ۸

زاهدان ۱۳

مازندران ۱۵

خراسان رضوی ۱۶

همدان ۱۵

چالوس ۱۱

اصفهان ۷۰

کرمان ۵۰

گیلان ۱۵

قزوین ۱۹

البرز ۱۵

خراسان شمالی ۱۲

ایلام ۱۴

اردبیل ۲۱

اهواز ۲۰

خراسان جنوبی ۲۲

سبزوار ۱۲

قم ۱۰

آذربایجان غربی ۲۷

کردستان ۲۳

لرستان ۲۲

یزد ۲۰

آبادان ۱۰

زنجان ۳۵

میاندواب ۱۸