به گفتگو برای حل اختلافات با ترکیه ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به آخرین تحولات در خصوص روابط این کشور با ترکیه گفت: دولت «بایدن» به دنبال همکاری با ترکیه بر سر اولویت های مشترک بوده و به لذا عنوان متحد ناتو به گفتگو برای حل هر گونه اختلافات ادامه خواهیم داد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص ادامه داد: ما معتقدیم بهترین راه برای نگاه به آینده، همکاری در زمینه های منافع مشترک است و مشترکات زیادی با ترکیه داریم.

«ند پرایس» با اشاره به اینکه دیوید ساترفیلد، سفیر ایالات متحده در آنکارا همچنان مشغول به کار است، اضافه کرد: از آخرین اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مطلعیم و همچنان به طرح موضوع حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر در سطح جهانی ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه افزود: بیانیه ای که در ۱۸ اکتبر ارائه کردیم، مطابق با ماده ۴۱ کنوانسیون وین است. ما مجددا تعهد خود را به گفتگو با ترکیه مطابق با ماده مذکور ادامه خواهیم داد.

این در حالیست که به دنبال اظهارات مداخله جویانه تعدادی از کشورهای غربی در امور داخلی کشور ترکیه، «اردوغان» شخصاً دستور اخراج سفرای این کشورها را صادر کرد. در ادامه، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای از اقدام مداخله جویانه واشنگتن در این باره عقب نشینی کرد.

رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه دیروز در این باره اعلام کرد: کسی که به استقلال کشور ما و حساسیت های ملت ما احترام نگذارد، بدون توجه به عنوانش نمی‌تواند در این کشور زندگی کند. کسانی که مهربانی ترکیه را ضعف قلمداد می‌کنند، تا زمانی که به اشتباهشان اعتراف نکنند، پاسخ شایسته را دریافت خواهند کرد. این اظهارات نه هیچ شخص یا موضوعی، بلکه به‌طور مستقیم قوه قضاییه و حقوق حاکمیت کشورمان را هدف قرار داده است. کشورهای خارجی اجازه مداخله در نظامی قضایی ترکیه را ندارند.

وزارت امور خارجه ترکیه چندی پیش سفرای آمریکا، آلمان، دانمارک، فنلاند، فرانسه، هلند، سوئد، کانادا، نروژ و نیوزلند را به دلیل اظهارنظر در مورد پرونده «عثمان کاوالا» به این وزارتخانه احضار کرده بود.

سفرای این ۱۰ کشور در حساب‌های کاربری خود در رسانه‌های اجتماعی خواستار آزادی «عثمان کاوالا» شده و بازداشت وی را «سایه‌ای بر دموکراسی» خوانده بودند.

در همین ارتباط، فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته و در واکنش به اظهارات سفرای برخی کشورها در خصوص پرونده عثمان کاوالا در توئیتر نوشته بود: قوه قضائیه در ترکیه مستقل است و ترکیه یک کشور کاملاً مستقل است. کسانی که مایل به مداخله در امور قوه قضایی هستند می‌توانند در کشورهای خود این خواسته‌هایشان را انجام دهند.