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۲ آبان ۱۴۰۰، ۲۳:۵۵

منابع خبری اعلام کردند؛

شکست دیپلمات ها در منصرف ساختن اردوغان از اخراج سفرای ۱۰ کشور

شکست دیپلمات ها در منصرف ساختن اردوغان از اخراج سفرای ۱۰ کشور

منابع خبری از ناکامی دیپلمات های ترکیه در منصرف کردن رئیس جمهور این کشور از عنصر نامطلوب خواندن سفرای ۱۰ کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری از ناکامی دیپلمات‌های ترکیه در منصرف کردن «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور از اخراج سفرای ۱۰ کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش، خبرگزاری ANKA ترکیه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که دیپلمات‌های وزارت خارجه ترکیه سعی بر منصرف کردن اردوغان از عنصر نامطلوب خواندن سفرای این کشورها داشتند اما تلاش آنها با شکست مواجه شد.

گفتنی است که رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در سخنانی سفرای ۱۰ کشور مرتبط با پرونده «عثمان کاوالا» را عناصر نامطلوب اعلام کرد و خواستار اخراج آنان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در سخنانی خواستار اخراج سفرای ۱۰ کشور شد.

اردوغان در این خصوص گفت که طبق دستوری که به مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه این کشور ابلاغ شده است، ۱۰ نفر از سفیران کشورهای خارجی به عنوان عناصر نامطلوب شناخته می‌شوند.

این در حالیست که وزارت امور خارجه ترکیه چندی پیش سفرای آمریکا، آلمان، دانمارک، فنلاند، فرانسه، هلند، سوئد، کانادا، نروژ و نیوزلند را به دلیل اظهارنظر در مورد پرونده «عثمان کاوالا» به این وزارتخانه احضار کرده بود.

سفرای این ۱۰ کشور در حساب‌های کاربری خود در رسانه‌های اجتماعی خواستار آزادی «عثمان کاوالا» شده و بازداشت وی را «سایه‌ای بر دموکراسی» خوانده بودند.

در همین ارتباط، فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته و در واکنش به اظهارات سفرای برخی کشورها در خصوص پرونده عثمان کاوالا در توئیتر نوشته بود: قوه قضائیه در ترکیه مستقل است و ترکیه یک کشور کاملاً مستقل است. کسانی که مایل به مداخله در امور قوه قضائی هستند می‌توانند در کشورهای خود این خواسته‌هایشان را انجام دهند.

کد مطلب 5335108

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    نظرات

    • علی IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      2 2
      پاسخ
      حماقت این مرد تمامی ندارد خیلی به روسها پشت گرمه

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