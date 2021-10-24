آمریکا به اخراج سفیر خود توسط «اردوغان» واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یک مقام وزارت خارجه آمریکا در واکنش به دستور اردوغان در خصوص اخراج سفرای ۱۰ کشور از ترکیه گفت: وزارت خارجه آمریکا منتظر توضیح آنکارا درباره قصد این کشور برای اخراج سفیران چند کشور از جمله آمریکا است.

وی در این خصوص گفت: ما این گزارش ها را خوانده ایم و خواستار شفاف سازی وزارت خارجه ترکیه در این باره هستیم.

از سوی دیگر، «دیوید ساسولی» (David Sassoli‌) رییس پارلمان اروپا دیروز شنبه در واکنش به دستور اخراج دیپلمات‌های ۱۰ کشور از سوی رییس جمهور ترکیه اعلام کرد: اخراج ۱۰ نفر از سفرا نشانه ای از حرکت مستبدانه دولت ترکیه است. ما مرعوب نخواهیم شد. «عثمان کاوالا» آزاد شود.

رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه دیروز شنبه در سخنانی خواستار اخراج سفرای ۱۰ کشور شد.

اردوغان در این خصوص گفت که طبق دستوری که به مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه این کشور ابلاغ شده است، ۱۰ نفر از سفیران کشورهای خارجی به عنوان عناصر نامطلوب شناخته می‌شوند.

این در حالیست که وزارت امور خارجه ترکیه چندی پیش سفرای آمریکا، آلمان، دانمارک، فنلاند، فرانسه، هلند، سوئد، کانادا، نروژ و نیوزلند را به دلیل اظهارنظر در مورد پرونده «عثمان کاوالا» به این وزارتخانه احضار کرده بود.

سفرای این ۱۰ کشور در حساب‌های کاربری خود در رسانه‌های اجتماعی خواستار آزادی «عثمان کاوالا» شده و بازداشت وی را «سایه‌ای بر دموکراسی» خوانده بودند.

در همین ارتباط، فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته و در واکنش به اظهارات سفرای برخی کشورها در خصوص پرونده عثمان کاوالا در توئیتر نوشته بود: قوه قضائیه در ترکیه مستقل است و ترکیه یک کشور کاملاً مستقل است. کسانی که مایل به مداخله در امور قوه قضایی هستند می‌توانند در کشورهای خود این خواسته‌هایشان را انجام دهند.